Detalii noi despre operațiunea secretă în care a fost implicată Arina Spătaru: Un lider de partid i-a propus să meargă la CNA

Arina Spătaru, președinta Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), a devenit „agentă sub acoperire”, după ce liderul Platformei DA, Dinu Plîngău, a îndemnat-o să depună un denunț pe numele deputatului transfug Alexandr Nesterovschi în perioada în care acesta încerca să o racoleze pentru a lucra în echipa lui Ilan Șor.

În timpul anchetei, Spătaru a preluat conducerea partidului condus în ultimii 10 ani de Mihai Godea, cel acuzat, la rândul său, în 2011 că a părăsit PLDM după ce a fost cumpărat de Vladimir Plahotniuc.



Contactat de ZdG, Godea a precizat că Arina Spătaru este cea care l-a căutat pentru preluarea partidului și că el face acum parte din Consiliul Politic Național al ALDE, dar susține că nu se implică în treburile partidului și nu știe din ce surse este finanțată formațiunea. „Nu cunosc despre sursele de finanțare ale partidului ALDE. Eu nu am mare implicare. Colegii au spus că au nevoie de experiența pe care o posed”, afirmă Godea.

Nesterovschi primea de la Șor un salariu de 5000 de dolari

La 21 septembrie, deputații transfugi Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi au fost lipsiți de imunitate parlamentară, exclusiv cu voturile deputaților PAS, iar ulterior au fost reținuți. Nesterovschi a fost plasat în arest la Penitenciarul nr. 13 pentru un termen de 30 de zile, iar colega lui din Partidul „Renaștere” a fost plasată în arest la domiciliu. Aceștia sunt acuzați că ar fi acceptat finanțări ilegale în favoarea Partidului „Renaștere” din partea fugarului Ilan Șor, condamnat în luna aprilie curent la 15 ani de închisoare în dosarul „frauda bancară” pentru spălare de bani și corupere pasivă.

Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi. Foto: Facebook

Joi seara, după reținerea celor doi deputați, șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a oferit detalii despre ancheta procurorilor.

„Avem probe, înregistrări audio, inclusiv discuții telefonice în care Alexandru Nesterovschi explică că el primește câte 5000 de dolari pe lună pentru activitatea sa în noul partid, unde a devenit membru al biroului politic în luna mai 2023”, a spus șefa PA.

Dragalin a mai spus că procurorii au probe care demonstrează că „deputatul Nesterovschi a transmis un pachet de hârtie cu 50 de mii de dolari în numerar și 100 de mii de lei în numerar unui fost deputat, cu scopul de a o convinge să creeze un partid politic care să execute indicațiile lui Ilan Șor.”

Persoana despre care a vorbit Dragalin joi seara este Arina Spătaru, fostă deputată a Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, în prezent președintă a Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). Conform informațiilor, Alexandr Nesterovschi, împreună cu Ilan Șor, a participat la racolarea acesteia pentru a lansa pe arena politică din R. Moldova un partid pretins a fi pro-european, dar care să promoveze, din umbră, interesele lui Șor.

Arina Spătaru: „Am fost la el chiar în Israel, în vila lui luxoasă și i-am ascultat planurile malefice”

Vineri, 22 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă, Spătaru a declarat că a fost „agentă sub acoperire” și că a conlucrat cu organele de drept pentru „a dejuca” planul lui Șor de a prelua în mod ascuns conducerea unor partide pro-europene care urmau să-i promoveze interesele.

„Șor îl trimitea pe Nesterovschi acasă, la muncă, prin supermarket, la telefon, cu lingușiri, cu manipulări, doar pentru ca să mă cumpere ca la piață și să mă facă parte a jocurilor murdare ale Kremlinului. Nesterovschi mă aborda oriunde mă prindea. Din 23 aprilie, când am informat autoritățile că Nesterovschi vrea să mă cumprere pentru Șor, procurorul a autorizat prima investigație. A fost documentată prima mea discuție cu Șor prin aplicația Bria. Apoi șefa PA, Veronica Dragalin, a venit la Bălți și am stabilit colaborare pe termen lung. Am fost la el (Șor, n.r.) chiar în Israel, în vila lui luxoasă și i-am ascultat planurile malefice”, a spus Spătaru.

Ea susține că totul a fost „o operațiune secretă”, la care din partea ALDE a participat doar Adrian Culai, secretarul general al partidului. „Timp de 5 luni, Șor credea că Arina Spătaru a fost cumpărată din banii lui. Șor credea că ALDE este făcut la indicațiile lui. Șor credea că Adrian Culai lucrează pentru el”, a mai spus ea.

Șor i-ar fi dat un telefon cu aplicația BRIA

Lucrând sub acoperire, Spătaru ar fi primit de la Ilan Șor bani și un telefon special pe care era instalată aplicația Bria, prin intermediul căruia cei doi vorbeau.

Arina Spătaru și telefonul oferit de Ilan Șor

„Am fost nevoită să port acest telefon lăsat de Șor în punga cu banii cu care credea că mă cumpără. Prin aplicația Bria, Șor mă contacta la direct și îmi dădea indicații”, a spus fosta deputată.

Aplicația Bria Mobile este o aplicație de comunicații confidențiale, care permite utilizatorilor să efectueze apeluri vocale și video, să trimită mesaje instantanee și să gestioneze contactele de pe dispozitivele mobile, precum smartphone-urile și tabletele.

Spătaru mai spune că Șor i-ar fi confirmat în discuții directe că primește bani din Rusia, că vrea să schimbe vectorul R. Moldova și că îi controlează pe unii procurori, judecători și chiar pe unii deputați ai PAS.

„Partidul pro-european care urma să fie preluat de Șor, la care s-au referit procurorii în raportul lor în Parlament, este Partidul Liga Orașelor și Comunelor, în care Mihai Bagas, prietenul de copilărie al lui Șor, trebuia să preia conducerea”, a spus ea.

Ex-deputata susține că „toți banii trimiși de Șor au fost contabilizați de către organele de urmărire penală și niciun leu din banii dați de Șor în cadrul acestei operațiuni nu a fost folosit pentru finanțarea Partidului ALDE.”

Șor recunoaște că finanțează partide politice

La scurt timp după conferința Arinei Spătaru, Ilan Șor a recunoscut că a discutat cu aceasta și că a finanțat crearea și dezvoltarea ALDE. El spune că ar fi oferit partidului 1,45 milioane de dolari, iar acum îi cere înapoi.

Ilan Șor. Foto: Facebook

„Eu nu consider că fac ceva ilegal. La fel ca și fondurile europene, susțin proiectele politice din Moldova. Diferența este că eu dau bani pentru drumuri, infrastructură, ajutor social și îmi dezvolt țara. (…) În 4 luni, Arina Spătaru și Adrian Culai au primit 1,45 milioane de dolari pentru salariile lor lunare de câte 10 mii de dolari, ale staffului – de la 5 la 10 mii de dolari pe lună. Din spusele domnului Culai, câte 10 mii de dolari au primit viitorii candidați la funcția de primar din raioanele Criuleni și Anenii Noi. Am o întrebare – unde sunt banii și cum îi veți returna?” a spus Șor.

În dosarul finanțării ilegale a partidelor a fost reținut și Mihail Bagas, candidat al Partidului Liga Orașelor și Comunelor (LOC) pentru Primăria municipiului Chișinău. După reținere, reprezentanții LOC au anunțat că își retrag suportul politic pentru Bagas.

Arina Spătaru nu este singura „agentă secretă”

Copreședintele LOC, Alexandru Bujorean, susține că Arina Spătaru nu este singura „agentă secretă” care a colaborat cu oamenii legii.

„Doamna Spătaru încearcă să se prezinte drept unicul agent sub acoperire care a luptat cu caracatița lui Șor. În acțiune au participat zeci de persoane. Alături de mine sunt doi membri ai LOC care au lucrat cu direcția sud a CNA, au documentat tentativele oamenilor lui Șor de a-i atrage în formațiunea lor. Astfel, se dovedește că nu doar o eroină a lucrat pentru deconspirarea schemei lui Șor”, a declarat Bujorean.

Dinu Plîngău a îndemnat-o să-l denunțe pe Nesterovschi

ZdG a constatat că Arina Spătaru a ajuns să lucreze cu organele de anchetă, după ce în aprilie curent, liderul Platformei DA, Dinu Plîngău, i-a recomandat să-l denunțe pe Alexandr Nesterovschi, care încerca să o racoleze pentru a lucra în echipa lui Șor. Spătaru a confirmat pentru ZdG veridicitatea informației.

„Da, Dinu Plîngău a fost omul care m-a încurajat să depun denunțul împotriva lui Nesterovschi. El a fost omul care a promis că îmi va contracta și un avocat. Eu înțelegeam că mă bag într-o situație destul de riscantă, dar am făcut asta la asigurarea și încrederea în Dinu. Am pornit această investigație cu CNA. În luna mai am mers în Israel. Am mers fără utilaje de interceptare. Dinu a aflat că eu am fost în Israel și a considerat că am fost și m-am vândut lui Șor”, spune ex-deputata.

Contactat de ZdG, Dinu Plîngău a confirmat că i-a recomandat fostei sale colege să se adreseze oamenilor legii. El spune că acum așteaptă să vadă rezultatele anchetatorilor.

A preluat conducerea partidului lui Godea

Conform unui interviu oferit unui portal de știri la mijlocul lunii iunie curent, după ce se întâlnise cu Șor în Israel, Spătaru nu excludea posibilitatea unei reveniri în politică și spunea că „aceasta depinde de contextul politic, de nevoile comunității și de posibilitatea de a aduce schimbări pozitive. Dacă revin în politică, aș căuta să ocup o poziție care îmi permite să influențez deciziile și să promovez valorile și interesele pe care le susțin.”

La 24 iulie aceasta a anunțat că revine în politică, întrucât i s-a propus și a acceptat să conducă Partidul Acțiune Democratică (PAD), creat la sfârșitul anului 2011 de fostul politician Mihai Godea, după ce acesta a părăsit rândurile PLDM. La 5 august, PAD a desfășurat al treilea Congres extraordinar, în cadrul căruia și-a schimbat denumirea și conducerea. Astfel, PAD a devenit Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), iar cu votul unanim Arina Spătaru a fost aleasă în funcția de președintă a partidului.

Întrebată de ZdG cine i-a propus să preia conducerea PAD, Spătaru a spus că propunerea a venit de la echipa ei de la Bălți.

Arina Spătaru și Mihai Godea. Foto: tribuna.md

„Mie nu mi-a dat nimeni indicații, nici SIS, Procuratura sau altcineva ca să preiau un partid sau să fac un partid sau să mă implic în politică. Asta a fost sincera mea dorință de a participa în alegerile locale. Noi, împreună, am identificat o oportunitate ca să discutăm cu mai mulți lideri de partide. Unii au cerut bani și le-am spus că nu am bani. Unii au început să-mi pună tot felul de condiționalități, pe care eu nu am vrut să le accept. Noi am discutat și cu domnul Godea. El a venit la Bălți și am discutat. Am discutat și el a decis să adune consiliul din ceea ce a rămas. Ei cu echipa au decis să organizeze Congresul și am fost aleasă. Noi am făcut totul ca la carte”, susține Spătaru.

Sursa banilor? – secretul anchetei

Spătaru nu a putut să ne spună din ce bani ALDE achită materialele promoționale și chiria sălilor în care organizează întruniri.

„Nu vă pot spune nimic, pentru că asta va prejudicia ancheta. Toate sursele care au fost implicate în acest dosar, care au fost folosite pentru activitatea partidului, au fost contabilizate oficial și după ce ancheta va fi finalizată, voi oferi detalii. Acum nu pot spune, deoarece Șor are niște oameni închiși care trebuie să dea depoziții. Orice leu sau dolar a fost real documentat și trecut prin filtrele instituțiilor de stat. Avem cont bancar. Contul este, dar noi nu putem opera cu el. Contabila a preluat documentația și duce evidența. Acum dorim să deschidem un card bancar, pentru a putea accepta donații și așteptăm răspunsuri de la BNM”, ne-a spus ex-deputata.

Cu referire la faptul că Șor spune că i-a acordat 1,45 milioane de dolari, Spătaru zice: „El poate spune că au fost mai multe milioane. Secretul este că noi l-am luat prin surprindere și el nici nu știe ce fluxuri, de unde și cum au fost raportate și oferite organelor de forță. Toate fluxurile financiare pe care Șor le-a controlat, în prezența mea au fost documentate din punct de vedere legal.”

Mihai Godea face parte din Consiliul Politic Național al ALDE: „Echipa doamnei Spătaru m-a căutat”

Întrebat de ZdG de ce a renunțat la șefia partidului PAD, Mihai Godea ne-a spus că a făcut asta pentru că în echipa Arinei Spătaru a văzut „un alt grup de oameni cu idei și viziuni care coincid” cu cele ale oamenilor din partidul lui.

„Echipa doamnei Spătaru m-a căutat, am avut o ședință comună cu activul PAD, am discutat toate lucrurile și am văzut că există o înțelegere comună asupra principalelor probleme din țară și până la urmă, concluzia a fost una absolut firească”, susține el. Godea afirmă că nu a știut despre operațiunea în care a fost implicată Spătaru.

„Nu știam. Eu, ca și cunoscător al sectorului de securitate, m-am mirat de discreția acestei operațiuni, pentru că în R. Moldova, de obicei, scurgerile se fac. Am aflat ca și dumneavoastră din declarațiile procurorului interimar în Parlament”, a spus acesta.

Mihai Godea. Foto: tribuna.md

Mihai Godea face parte din consiliul Politic Național al ALDE, dar susține că nu se implică în treburile partidului și nu știe din ce surse este finanțată formațiunea.

„Nu cunosc despre sursele de finanțare ale partidului ALDE. Eu nu am mare implicare. Colegii au spus că au nevoie de experiența pe care o posed. Eu sunt suficient de ocupat la munca mea de bază. Horus nu, nu oferă bani. Sunt lucruri total paralele. Se operează cu niște manipulări gratuite și poate este timpul să îmi apăr onoarea în instanță, pentru că cred că se întrece măsura”, a mai spus Godea pentru ZdG.

Grupul de companii „Horus” îl are pe Godea în calitate de director de dezvoltare. Recent, compania a început să construiască un complex de apartamente pe un teren din preajma Autogării Nord Chișinău, cumpărat de la stat anterior de oligarhul Vladimir Plahotniuc cu 16 milioane de lei și vândut cu 16 milioane de euro.

Mihai Godea a fondat anterior PLDM, dar în 2011 a părăsit partidul, iar fostul său coleg, Vladimir Filat, l-a acuzat că a fost „cumpărat” de rivalul său din alianţa de guvernare din acea perioadă, oligarhul Vladimir Plahotniuc. Godea a respins acuzațiile. În ianuarie 2016 însă, Godea a acceptat să colaboreze deschis cu PDM-ul condus în acea perioadă de Vladimir Plahotniuc, el fiind numit consilier principal de stat al premierului de atunci, Pavel Filip.

„Noi nu am pus filtre. Îi luăm pe toți și apoi vedem”

ALDE îl are în calitate de secretar general pe Adrian Culai, fost consilier municipal pe listele PLDM. În echipă se regăsesc și foști membri ai PDM, printre care ex-deputații Valentin Guznac și Pavel Ianeț; Iancu Țurcanu, fost șef al Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat în timpul Guvernului condus de Pavel Filip și fost consilier al ex-primarei interimare de Chișinău, Silvia Radu, precum și mai mulți președinți de raioane.

„Noi de la început am stabilit că mesajul partidului va fi: «Noi luptăm cu sindromul Șor». Cine s-a angajat să lupte cu sindromul Șor ne-a ajutat foarte mult. Pentru mine mai puțin conta cine și unde a fost. Noțiunea de filtre mai puțin conta. Eu am perceput ALDE altfel – ca un partid deschis, al cetățenilor R. Moldova așa cum sunt ei, cu bune și cu rele. Noi nu am pus filtre. Noi nu ne ascundem. Îi luăm pe toți și apoi vedem. Omul se cunoaște după fapte. Posibil să mai plece oameni”, explică Arina Spătaru politica de cadre din interiorul formațiunii politice.

„Probabil au știut de la Nesterovschi că aici vor curge bani cu nemiluita”

Liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, acuză însă ALDE că a racolat, contra cost, mai mulți candidați care urmau să meargă cu PNM în alegerile locale generale pentru funcția de primar.

Dragoș Galbur. Foto: Facebook

„Au racolat mai mulți oameni care aveau intenția să reprezinte PNM. În raionul Sângerei i-au abordat pe Grigore Corcodel, Maria Bajura și Veaceslav Sanduleac. Noi construiam organizația teritorială Sângerei, iar omul lui Șor le-a propus bani și ei au plecat la ALDE. La Bălți a fost racolat Alexandru Burduja. I-au propus un salariu lunar de 5000 de lei și l-au făcut președinte interimar ALDE Bălți”, susține Galbur.

Ex-deputata respinge acuzațiile, dar admite că mulți oameni au ajuns în echipa ALDE pentru că Nesterovschi le-ar fi promis bani.

„Alexandru Burduja a venit la noi, supărat pe liderul lor, Sergiu Burlacu, care i-a abandonat și a plecat la Vlad Filat. Noi i-am dat vot de încredere. Colegii din Bălți i-au oferit funcția de președinte interimar al ALDE Bălți. A avut la dispoziție 2 săptămâni pentru a demonstra că are intenții bune. După 2 săptămâni, echipa i-a retras încrederea, pentru că el nu a făcut ceea ce trebuie. El a rămas membru simplu. Salariu nu a avut. Domnul Grigore Corcodel și doamna Maria Bajura probabil au știut de la Nesterovschi că aici vor curge bani cu nemiluita. Ei singuri m-au contactat și pentru că eu eram în investigație, am acceptat. Le-am oferit toată încrederea. Domnul Corcodel a devenit președinte de organizație, dar după dezvăluirea mea el a decis să plece. Și doamna Bajura a plecat. Înseamnă că s-au speriat. Despre domnul Sanduleac nu cunosc”, a spus Arina Spătaru.

Alexandru Burduja neagă acuzațiile lui Galbur și spune că a plecat la ALDE, după ce organizația PNM Bălți s-a destrămat, după ce liderul organizației, Sergiu Burlacu, împreună cu alți colegi de-ai săi, au plecat la PLDM. Și Grigore Corcodel neagă acuzațiile lui Galbur cum că a fost cumpărat de ALDE. Cât privește părăsirea ALDE după dezvăluirile Arinei Spătaru, Corcodel spune că el vrea să facă politică, nu investigații.