Linia electrică aeriană Isaccea – Vulcănești a fost deconectată în urma atacurilor recente din zona de Sud a Ucrainei

În urma atacurilor recente asupra infrastructurii energetice din zona de Sud a Ucrainei, la moment LEA Isaccea – Vulcănești este deconectată, anunță Ministerul Energiei.

„Echipele celor trei operatori de sisteme de transport coordonează la nivel operativ verificările tehnice necesare”, acrie ministerul.

Ministerul Energiei scrie că va reveni cu actualizări și informații suplimentare pe măsură ce echipele tehnice vor finaliza verificările în câmp, care pot dura câteva ore.