Președinta Maia Sandu a fost desemnată de prestigioasa revista britanică The Telegraph „Liderul mondial al anului”, după ce „a sfidat Kremlinul pentru a transforma Moldova în prima linie a democrației europene”.

Pentru Maia Sandu, aderarea la UE nu este doar o prioritate strategică; este chestiunea de care va depinde viitorul Moldovei. Dar timp, știe ea, nu este mult scrie The Telegraph. Alegerile sunt programate din nou în 2028, deschizând o eră post-Sandu. Dacă aderarea la UE nu avansează decisiv, dezamăgirea i-ar putea împinge pe alegători din nou spre Moscova.

„Procesul de aderare la UE este, de fapt, o strategie de supraviețuire. Este vorba despre supraviețuirea Moldovei ca democrație”, a declarat șefa statului pentru revista britanică.

Dintre toate țările candidate la UE, Moldova a făcut cele mai mari progrese anul trecut, spun diplomații. Însă persistă îndoieli, nu în ultimul rând cu privire la faptul dacă Chișinăul are un plan credibil pentru reintegrarea Transnistriei. Un stat membru al UE cu un conflict teritorial nerezolvat, exploatat deschis de Rusia, este greu de acceptat în unele părți ale blocului.

Alții se tem de un scenariu de tip cal troian: ce se întâmplă dacă Moldova aderă, iar apoi partide susținute de Moscova câștigă alegerile viitoare și încearcă să șantajeze Uniunea?

Oficialii de la Chișinău răspund că ancorarea Moldovei în interiorul Europei este cea mai sigură apărare împotriva influenței rusești.

Maia Sandu știe că propriul ei rol se apropie de final. Are în față trei ani critici, dar promisiunea eliberării de poverile funcției de stat o atrage în mod ispititor – o perioadă în care nu va mai fi supusă interviurilor cu ziare britanice, în care își va putea plimba câinii, va petrece timp cu mama și sora ei și, poate, va accepta un loc de muncă plătit puțin mai bine decât cele 938 de lire pe lună pe care le câștigă în prezent, mai puțin de jumătate din salariul minim din Regatul Unit.

Poate că este cel mai sărac șef de stat din lume. Însă, într-un an în care decența a fost supusă unor încercări constante, Maia Sandu s-a dovedit a fi cel mai puternic apărător al acesteia, conchide The Telegraph.