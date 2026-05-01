„Lansăm o reformă a armatei”. Zelenski anunță creșterea salariilor pentru militarii din prima linie și până la 400 de mii de hrivne pentru executarea misiunilor de luptă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunță o reformă a armatei ucrainene ce presupune majorarea salariilor pentru militari, dotarea unităților și eliberarea treptată din serviciu pentru cei care au fost mobilizați anterior.

„Lansăm o reformă a armatei. Pe parcursul lunii aprilie, au fost convenite domeniile cheie ale reformei – comandamentul militar și Guvernul au definit cadrul schimbării. Acum, în mai, toate detaliile cheie vor fi finalizate. În iunie, reforma va începe – iar primele rezultate trebuie deja livrate în iunie, în special în domeniul sprijinului financiar pentru soldați, sergenți și comandanți ai Forțelor de Apărare ale Ucrainei”, se arată în mesajul lui Zelenski.

Șeful statului ucrainean declară că și-a stabilit sarcina de a crește semnificativ salariile pe baza principiului echității. „Mai exact, misiunile de luptă pe prima linie, experiența reală de luptă și conducere și eficiența unui militar trebuie să garanteze o creștere a salariilor. Nivelul minim trebuie să fie de cel puțin 30 000 de hrivne pentru pozițiile non-combatante. Pentru pozițiile de luptă, ar trebui să fie de câteva ori mai mare. Pentru comandanții, sergenții de luptă și ofițerii ucraineni, salariile trebuie să fie demne și semnificativ mai mari”, a subliniat Zelenski.

El mai anunță o atenție specială acordată infanteriei. „Un infanterist ucrainean care luptă în prima linie trebuie să simtă că statul nostru îl respectă cu adevărat. Am dispus introducerea unor contracte speciale special pentru infanteria noastră, cu plăți cuprinse între 250 000 și 400 000 de hrivne, în funcție de executarea misiunilor de luptă”.

Se mai promite modificarea abordărilor privind dotarea unităților și gestionarea personalului. „Am dispus consolidarea sistemului de contracte din Forțele de Apărare, astfel încât, prin extinderea componentei contractuale, să se asigure termene definite de durată a serviciului și – începând chiar din acest an – să fie posibilă o eliberare treptată din serviciu pentru cei care au fost mobilizați anterior, pe baza unor criterii clare de timp”, potrivit comunicatului făcut public de Volodimir Zelenski.