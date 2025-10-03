La domiciliul unui fost primar vizat într-o investigație ZdG au avut loc percheziții. Acesta este bănuit de tăinuirea unor documente dintr-un proiect nefinalizat de apeduct de peste 8 milioane de lei

În dimineața zilei de 3 octombrie, angajații Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, au efectuat percheziții la domiciliul fostului primar din raionul Glodeni, precum și la domiciliul și sediul persoanei juridice vizate în cauză. Oamenii legii desfășoară urmărirea penală într-un dosar privind „luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor”, se arată în comunicatul de presă emis de CNA.

Conform surselor ZdG, Ivan Plută, care a condus timp de 12 ani primăria satului Cobani este vizat în dosarul penal.

„Potrivit datelor preliminare, CNA scrie că există bănuieli rezonabile că aceștia ar fi sustras și ascuns documentația de proiect aferentă obiectului de investiții „Investigații capitale la sistemul de alimentare cu apă și canalizare”, iar lipsa acestor documente împiedică actuala administrație publică locală să finalizeze și să dea în exploatare apeductul, în condițiile în care în proiect au fost deja investite peste 8 milioane de lei din fonduri publice. În dimineața zilei de 3 octombrie 2025, angajații CNA, sub conducerea Procuraturii Bălți, au efectuat percheziții la domiciliul fostului primar din raionul Glodeni, precum și la domiciliul și sediul persoanei juridice vizate în cauză”, scrie CNA.

În 2024, Ziarul de Gardă a publicat o anchetă despre proiectul nefinalizat din satul Cobani, raionul Glodeni. Sătenii, dar și noua primăriță, au depus plângere la organele de drept pentru a verifica modul în care a fost implementat proiectul. „Cel mai mult m-a impresionat că primul milion investit din proiect, au fost investiți în stația de epurare și canalizare care nu există de fapt”, a acuzat primărița satului Cobani, Liliana Burlacu.

Liliana Burlacu a declarat anterior că valoarea totală a proiectului este de circa 10 milioane de lei, inclusiv TVA, dintre care contribuția Fondului Ecologic Național (FEN) urma să fie de circa 8,5 milioane de lei, iar 1,5 milioane era contribuția primăriei Cobani, sumă care a fost oferită de Consiliul Raional Glodeni. În 2014, licitația pentru efectuarea lucrărilor de proiect a fost câștigată de firma „Litarcom” SRL, administrată de Liviu Jitari.

„Oamenii din satul Cobani vor avea în sfârșit apă la ei în casă și nu doar apă, dar și canalizare. Astăzi s-a dat startul lucrărilor de construcție a apeductului din localitate”, anunța postul de televiziune local TV Prim în toamna anului 2014.

„Astăzi a început implementarea proiectului de aprovizionare cu apă a satului Cobani. Tot proiectul trebuie să fie implementat până la data de 31 decembrie, anul 2015. În total, este preconizat de a construi 15,6 km de apeduct și în jurul la 4 km de canalizare. Va fi construită o fântână arteziană cu o adâncime de peste 200 de metri. Totodată, administrația publică lucrează pentru ca în perspectivă să ne conectăm la sursa de apă din Prut”, declara primarul de atunci al satului Cobani, Ivan Plută.

Unii locuitori cu care a discutat ZdG în 2024 au dat vina pe fostul primar al localității, Ivan Plută, care a condus satul timp de 12 ani și în această perioadă le-a tot promis oamenilor că vor avea apă. „Tare ne este greu, foarte greu. Dar fostul primar îmi spunea așa: «Nu mă întrebați de apă, când mă întrebați de apă, eu vâr capul în nisip ca struțul.» Tot timpul ne spunea așa. Vă zic, e foarte greu, mai ales că noi suntem bătrâni, iată toată mahalaua asta suntem bătrâni. Ce să facem noi? Am strâns apă de ploaie, am umplut toate butoaiele, toate căldările, ca să am măcar cu ce mă spăla, că altfel nu e chip”, spune o femeie din sat. „Am 73 de ani și îmi aduc apă cu căruța de la o stație de pompare de lângă livadă, dar de băut, de făcut mâncare, iau de la vecin câte o căldare. Fântâna de pe stradă a secat”, spune Vasile Surgiu, un alt locuitor al satului Cobani.

Ivan Plută, fostul primar al satului Cobani, a declarat pentru ZdG în 2024 că proiectul nu a fost finalizat din cauza finanțării întârziate de la Fondul Ecologic Naţional (FEN), iar contractul de finanțare a proiectului are termen nelimitat. „Au fost probleme cu finanțarea, fiindcă inițial se dădea după cum face antreprenorul lucrările, așa se finanța. Bani din partea FEN au venit, dar cu întârziere. La stația de epurare și canalizare încă nu s-a ajuns cu lucrările. Finanțarea a fost la toate etapele, după care s-au depus documentele, dar a fost sistată finanțarea în 2020, 2021, nu mai țin minte. S-au alocat 8 milioane 600 de mii în total. Câteodată așteptam și câte un an de zile să ne vină finanțarea după fiecare etapă. Proiectul tehnic în original l-am dat la reprezentanții Litarcom-ului care veneau și lucrau în teritoriu”, a spus Plută.

Ivan Plută, fostul primar al satului Cobani/ Sursa: CALM

Administratorul firmei „Litarcom”, care a efectuat lucrările, a comentat atunci declarațiile fostului primar al satului Cobani, Ivan Plută, care a menționat că agentul economic deține proiectul tehnic în original. „Domnul Plută, știți cum, el poate să spună multe, că ni l-a dat sau nu ni l-a dat, dacă el nu-l găsește. Noi am lucrat doar cu copia proiectului, fiindcă originalul niciodată nu se transmite antreprenorului”, spune Liviu Jitari.

Liliana Burlacu, primărița satului Cobani/ Sursa: ZdG

Noua primăriță a spus că a studiat documentele din primărie referitoare la proiectul demarat în 2014 și a găsit mai multe procese-verbale cu privire la lucrări efectuate la sistemul de canalizare și stația de epurare care, de fapt, nu există.