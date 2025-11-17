Kremlinul speră la o nouă întâlnire Putin-Trump imediat ce „condițiile pentru organizarea summitului sunt îndeplinite”

Kremlinul a declarat luni, 17 noiembrie, că speră la un alt summit între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, imediat ce pregătirile necesare vor fi finalizate. Putin și Trump s-au întâlnit ultima dată în august, la un summit în Alaska, unde au discutat o posibilă rezoluție pentru a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit Reuters.

Luna trecută, oficialii au anunțat planuri pentru un summit la Budapesta, dar Trump l-a anulat la scurt timp după aceea, spunând că momentul nu i se părea potrivit.

Întrebat dacă Moscova a ratat o oportunitate și în ce condiții ar putea avea loc o nouă întâlnire Putin-Trump, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor:

„Cu greu putem prezice acum când vor apărea aceste condiții. Deși, desigur, suntem cu toții interesați ca aceste condiții să apară mai devreme decât mai târziu.”

El a spus că ambele părți au fost de acord că un summit necesită o pregătire profundă pentru a fi productiv. „Prin urmare, imediat ce această pregătire este finalizată și condițiile pentru organizarea summitului sunt îndeplinite, sperăm că acesta va avea loc.”

Anunțând anularea summitului de la Budapesta, Trump și-a reiterat luna trecută frustrarea față de Putin, spunând: „De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, am conversații bune, iar apoi nu duc nicăieri”. Pe 22 octombrie, el a impus sancțiuni legate de Ucraina împotriva Rusiei – vizând companiile petroliere Rosneft și Lukoil – pentru prima dată în al doilea mandat.

Duminică, 16 noiembrie, Trump a declarat că republicanii americani lucrează la o legislație care ar impune sancțiuni oricărei țări care face afaceri cu Rusia – lucru despre care Peskov a spus că ar fi foarte prost primit de Moscova.

„Vom vedea cum progresează acest proiect de lege și ce detalii sunt implicate. Desigur, am avea o părere foarte negativă despre asta”, a spus el. Trump a majorat deja drastic tarifele la bunurile indiene, invocând achizițiile de petrol rusesc ale Indiei, ceea ce Moscova a numit o presiune comercială ilegală.