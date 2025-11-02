Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că „nu este nevoie” de o întâlnire între Trump și Putin

„Nu este nevoie” de o întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 2 noiembrie., scrie The Kyiv Independent.

„Ipotetic vorbind, (o întâlnire) este posibilă, dar în acest moment nu este nevoie de ea”, a declarat Peskov unei agenții de știri de stat din Rusia. „Este nevoie de o muncă foarte minuțioasă asupra detaliilor problemei soluționării (păcii).”

Când Putin l-a sunat pe Trump pe 16 octombrie, liderul american a spus că se va întâlni cu Putin la Budapesta și a vorbit despre „progresele” care se presupune că ar fi făcute în discuțiile de pace.

Cu toate acestea, planurile pentru o întâlnire Putin-Trump au fost amânate pe 21 octombrie, președintele american declarând că nu dorește o „întâlnire irosită” cu Putin. El a spus că o problemă cheie a fost refuzul Moscovei de a înceta luptele de-a lungul liniei frontului actuale.

Trump a mers chiar mai departe pe 22 octombrie, când a impus sancțiuni celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.

Pe 23 octombrie, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că un summit Trump-Putin „nu este complet exclus”.

Emisarul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, a susținut pe 24 octombrie că Rusia și Ucraina sunt aproape de a ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului, cu medierea SUA.

Afirmația contrazice poziția reală a Moscovei, deoarece Rusia continuă să respingă orice compromis și insistă asupra cerințelor sale maximaliste, inclusiv predarea de către Ucraina a întregului Oblast Donețk ca o precondiție pentru pace.