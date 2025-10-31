Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta a fost anulată din cauza cerințelor dure ale Rusiei față de Ucraina

Statele Unite au anulat o întâlnire planificată la Budapesta între președintele american Donald Trump și liderul Kremlinului, Vladimir Putin, din cauza pozițiilor ferme ale Moscovei cu privire la Ucraina, scrie Reuters.

Citând surse bine informate, raportul precizează că decizia de anulare a întâlnirii a fost luată în urma unei conversații telefonice tensionate între miniștrii de externe ai celor două țări.

Summitul planificat la Budapesta dintre Trump și Putin, inițial programat pentru această lună, a fost amânat după ce Moscova a refuzat să renunțe la cerințele sale – în special, ca Ucraina să cedeze o parte semnificativă din teritoriul său ca o condiție prealabilă pentru un armistițiu.

Președintele SUA a susținut apelul Ucrainei pentru un armistițiu imediat de-a lungul liniilor frontului actuale.

La câteva zile după ce Trump și Putin au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei pentru a discuta modalități de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Ministerul rus de Externe a trimis Washingtonului un memorandum în care reafirma aceleași cerințe cu privire la ceea ce Putin numește „cauzele profunde” ale invaziei – și anume concesii teritoriale, o reducere drastică a Forțelor Armate ale Ucrainei și garanții că Ucraina nu va adera niciodată la NATO.

Statele Unite au anulat întâlnirea în urma unei conversații telefonice între ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american, Marco Rubio, după care Rubio l-a informat pe Trump că Moscova nu a arătat nicio dorință de negocieri, potrivit raportului FT.

Reuters nu a putut verifica imediat informațiile Financial Times. Reprezentanții Casei Albe și ai guvernului rus au refuzat să comenteze.

După cum a relatat anterior Ukrinform, pe 22 octombrie, președintele american Donald Trump a declarat că și-a anulat întâlnirea cu liderul rus Putin, realizând că discuțiile nu vor produce rezultatele sperate.