Lavrov spune că este gata să se întâlnească cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că este gata să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio, dar că interesele Rusiei vor trebui luate în considerare pentru a exista pace în Ucraina, potrivit Reuters.

Kremlinul a respins vineri, 7 noiembrie, speculațiile conform cărora Lavrov ar fi căzut în dizgrație în fața lui Vladimir Putin, după ce eforturile de a organiza un summit între președintele rus și Donald Trump au fost înghețate luna trecută.

„Este important pentru a discuta problema ucraineană și a promova agenda bilaterală. De aceea comunicăm telefonic și suntem gata să organizăm întâlniri față în față atunci când este necesar”, a spus Lavrov.

Reuters și alte publicații au relatat că Washingtonul a anulat noul summit după ce ministerul lui Lavrov a trimis un mesaj care indica faptul că Moscova nu este pregătită să cedeze cerințelor sale privind Ucraina. Financial Times din Marea Britanie a citat o sursă care sugerează că conversația lui Lavrov cu Rubio a descurajat Washingtonul.

„Secretarul de stat Marco Rubio și cu mine înțelegem nevoia unei comunicări regulate”, a declarat Lavrov agenției de știri de stat RIA.