Kadîrov și-a numit fiul, în vârstă de 20 de ani, în funcția de viceprim-ministru al Ceceniei, după ce liderul cecen a fost internat în spital

Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, l-a numit pe fiul său, Ahmat, în vârstă de 20 de ani, în funcția de viceprim-ministru interimar al guvernului republicii. Acesta va cumula această funcție cu cea de conducător al Ministerului Culturii Fizice și Sportului, în care a fost numit în mai 2024. Al doilea vicepremier numit de Kadîrov este Ahmed Dudaiev, consilier al șefului regional și ministru al Presei, a anunțat Kadîrov.

Ambele persoane numite, potrivit liderului cecen, au „o experiență semnificativă în management și o înțelegere profundă a specificului domeniilor pe care le supraveghează”.

Anterior, BBC a scris că în total, liderul cecen și-a plasat peste 80 de rude în guvernul republicii cecene.

Recent, în noaptea dintre 24 și 25 decembrie, liderul cecen Ramzan Kadîrov a fost internat într-un spital din Moscova. El trebuia să participe la o ședință a Consiliului de Stat al Rusiei, prezidată de președintele rus Vladimir Putin pe 25 decembrie.

Nova Gazeta Europa a scris că starea de sănătate a liderului cecen s-a deteriorat dramatic. Kadîrov a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic Central al Administrației Prezidențiale a Federației Ruse. Un membru al anturajului său a declarat reporterilor că „abia l-au resuscitat la Moscova, după care s-a întors acasă și nu a mai apărut în public de atunci”.

De la începutul anului trecut, când liderul cecen a fost internat în clinica privată Aimedi din Groznîi, starea lui Kadîrov a continuat să se deterioreze vizibil, scrie sursa citată. El a recunoscut indirect acest lucru în timpul unei recente sesiuni de întrebări și răspunsuri în direct, dezvăluind că a luat doar patru vacanțe oficiale în acest an. Novaya Gazeta Europa menționează că aceasta este o practică extrem de neobișnuită pentru liderul cecen, obișnuit cu ore de lucru neregulate și un control personal strict asupra tuturor proceselor din republică. Când Kadîrov era sănătos, putea lucra non-stop și își lua doar două săptămâni libere în timpul sărbătorilor de Anul Nou. Anul acesta, însă, singura sa vacanță de „Anul Nou” a durat aproape două luni.

În timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri în direct, Kadîrov a fost nevoit să comenteze semnele evidente ale sănătății sale precare. „Uneori am căderi nervoase”, a spus liderul cecen, „o senzație constantă de tensiune, ca și cum aș fi pe un curent electric”.