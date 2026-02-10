Kadîrov a numit informațiile despre accidentul în care a fost implicat fiul său drept „fabricate. Cu ajutorul inteligenței artificiale, oricine poate fi înșelat”

Liderul cecen, Ramzan Kadîrov, a numit informațiile despre accidentul în care a fost implicat fiul său, Adam, „o fabricație”. El a făcut această declarație la o întâlnire cu procurorul republicii, Arsan Adayev, scrie Novaya Gazeta Evropa.

„Cu ajutorul inteligenței artificiale, oricine poate fi înșelat. Au existat 128 de mii de accidente în toată țara, 13 mii de oameni au murit, dar nimănui nu-i pasă, nimeni nu spune nimic. Și totuși, de nicăieri, fabricația despre accidentul fiului lui Kadîrov a devenit subiectul numărul unu în știrile internaționale”, a declarat Ramzan Kadîrov.

Liderul cecen și-a anunțat intenția de a „consolida măsurile” de combatere a falsurilor online.

Accidentul în care a fost implicat Adam Kadîrov a fost raportat pe 16 ianuarie. Potrivit Novaya Gazeta Evropa, după accident, fiul liderului cecen a fost evacuat de urgență la Moscova cu un zbor special al Ministerului Urgențelor.

O sursă a publicației susține că Adam Kadîrov a fost diagnosticat cu leziuni ale nervului optic, care ar putea duce la pierderea vederii la un ochi și că acesta să fie încă internat la Spitalul Botkin.

Sursele de la Novaya Gazeta Evropa au declarat că trei dintre gărzile de corp ale lui Adam se aflau în mașină cu el în momentul accidentului. Șoferul era Apti Iraskhanov, nepotul ministrului cecen de Interne, Aslan Iraskhanov. Toți au fost spitalizați. Șoferul celeilalte mașini a murit după impact.

Liderul cecen ar suferi de insuficiență renală

Anterior, liderul cecen, Ramzan Kadîrov a fost internat în spital. Acesta suferă de insuficiență renală, conform surselor RBC-Ucraina. „Kremlinul caută urgent un nou lider pentru Cecenia”, au menționat sursele. Membrii familiei, inclusiv cei din alte țări, au sosit deja să-l viziteze în spital, a scris sursa citată.

Recent, în noaptea dintre 24 și 25 decembrie, liderul cecen Ramzan Kadîrov a fost internat într-un spital din Moscova. El trebuia să participe la o ședință a Consiliului de Stat al Rusiei, prezidată de președintele rus Vladimir Putin pe 25 decembrie.

Novaya Gazeta Evropa a scris că starea de sănătate a liderului cecen s-a deteriorat dramatic. Kadîrov a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic Central al Administrației Prezidențiale a Federației Ruse. Un membru al anturajului său a declarat reporterilor că „abia l-au resuscitat la Moscova, după care s-a întors acasă și nu a mai apărut în public de atunci”.

Pe 6 ianuarie, Kadîrov l-a numit pe fiul său, Ahmat, în vârstă de 20 de ani, în funcția de viceprim-ministru interimar al guvernului republicii. Acesta va cumula această funcție cu cea de conducător al Ministerului Culturii Fizice și Sportului, în care a fost numit în mai 2024. Al doilea vicepremier numit de Kadîrov este Ahmed Dudaiev, consilier al șefului regional și ministru al Presei, a anunțat Kadîrov.