Jurnal TV, sancționat după petiția depusă de președintele Federației de Lupte. Decizia Consiliului Audiovizualului

Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au amendat cu 10 000 de lei postul Jurnal TV, în urma unei petiții depuse de Ion Gheorghiu, președintele Federației de Lupte. Motivul sancționării este încălcarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA) și a normelor din Regulamentul privind conținuturile audiovizuale, în partea ce ține de cerințele față de conținuturile audiovizuale difuzate, potrivit unui comunicat al Consiliului Audiovizualului.

Controlul CA a vizat programul audiovizual „Total Sport”, difuzat de „Jurnal TV”, la data de 21 martie 2026, ora 18:00. În cadrul emisiunii s-a discutat despre performanța și presiunea marilor competiții cu antrenorul Lotului Național de Lupte feminine, Andrei Chiperi, dar și cu luptătoarea Mihaela Samoil, aceasta fiind prima parte a programului.

În a doua parte a emisiunii, cu durata de 20 min. 41 sec., a fost invitată Secretara generală a Comitetului Național Olimpic și Sportiv, Zalina Marghieva, care a cerut dreptul la replică după ce Ivan Gheorghiu, în cadrul ediției precedente,din 14 martie 2026, declarase că Zalina Marghieva primește bursă de la stat, deși nu mai practică atletismul.

Monitorizările efectuate de CA au constatat că invitata și-a exercitat dreptul la replică, însă discuțiile din platou nu s-au limitat la exercitarea dreptului la replică, fiind abordate mai multe subiecte care nu au fost puse în discuție în ediția anterioară a programului, pentru care dreptul la replică a fost solicitat.

Prin urmare, dialogul dintre moderatori și invitată (durata 14 min. 27 sec.) s-a axat pe informații vehiculate în spațiul public, legate de: suspendarea din cauza dopajului a Zalinei Marghieva și compatibilitatea acestei suspendări cu funcția actuală deținută; legătura dintre petiționar și invitată și motivul neînțelegerilor dintre ei; rolul petiționarului în naturalizarea unor sportivi; problemele petiționarului cu Autoritatea Națională de Integritate, astfel excedând considerabil ca volum și conținut informația pentru care a fost solicitat și s-a acordat dreptul la replică.

Totodată, s-a constatat o legitimare a expunerilor invitatei de către moderatori prin adresarea de întrebări sugestive, care conțin etichetări și catalogări defavorabile petiționarului, acestea constituind catalizatori pentru emiterea de noi acuzații și critici. CA a stabilit că aprecierea de moderatori a expunerilor petiționarului drept „derapaje” sau „atacuri”, denotă lipsă de imparțialitate, echidistanță și constituie exemple de abordare a problemelor într-o manieră părtinitoare.

„Expunerile referitoare la activitatea petiționarului au fost abordate unilateral, fără prezentarea echilibrată a ambelor poziții. Lipsa celei de-a doua opinii în cadrul programului nu exonerează furnizorul de servicii media de obligația de a fi imparțial, manifestând echilibru în raport cu enunțurile formulate de cei prezenți în platou”, a punctat Consiliul.

Potrivit art. 13 alin (1) lit. b) din CSMA, „în virtutea dreptului fundamental la informare, furnizorii de servicii media trebuie să respecte următoarele exigenţe: b) să asigure, în cadrul relatărilor cu privire la un fapt sau un eveniment, că informația este verificată și prezentată în mod imparțial și cu bună-credință.”

Conform pct. 20 din Regulamentul adoptat de CA, „prezentatorii și moderatorii programelor audiovizuale informativ-analitice au obligația de a fi imparțiali și echidistanți, manifestată prin formularea clară a întrebărilor adresate participanților, evitarea abordărilor tendențioase sau părtinitoare, în favoarea sau în defavoarea unuia sau a mai multor invitați.”