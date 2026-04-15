Braconaj piscicol, cu prejudiciu de circa 150 de mii de lei, depistat pe lacul Beleu

În plină perioadă de prohibiție, când pescuitul este interzis pentru a proteja resursele acvatice, polițiștii de frontieră au depistat un caz de braconaj piscicol pe lacul Beleu, care ar fi adus un prejudiciu mediului estimat la aproape 150 de mii de lei, potrivit unui comunicat de presă.

La data de 14 aprilie, angajații Sectorului Poliției de Frontieră Brînza al Direcției regionale Sud, aflați în misiune de supraveghere pe direcția Slobozia Mare – Tulucești, au observat două persoane care desfășurau activități de pescuit, în pofida restricțiilor impuse de perioada de prohibiție.

Ulterior, polițiștii de frontieră au stopat mijlocul de transport cu numere de înmatriculare moldovenești, în care se aflau doi conaționali, în vârstă de 26 și 50 de ani, originari din raionul Cahul. Aceștia nu dețineau asupra lor acte de identitate și nu aveau înștiințare prealabilă pentru activități în zonă.

În urma controlului fizic al mijlocului de transport, în portbagaj au fost depistate 12 plase de monofilament, a câte 100 metri fiecare, precum și 75 de pești de diferite specii. Totodată, s-a constatat că șoferul nu deținea asupra sa permisul de conducere, iar mijlocul de transport nu avea valabile revizia tehnică și polița de asigurare obligatorie RCA.

La fața locului au fost solicitați reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului Cahul, în vederea documentării cazului, conform competențelor legale. Aceștia au evaluat prejudiciul cauzat mediului, care se estimează la 149 de mii de lei. Plasele și peștele au fost ridicate, iar barca și mijlocul de transport au fost indisponibilizate la Sectorul Poliției de Frontieră Brînza.

Începând cu 1 aprilie, pe teritoriul R. Moldova a intrat în vigoare perioada de prohibiție a pescuitului în obiectivele acvatice naturale, măsură necesară pentru protejarea speciilor în perioada de reproducere și menținerea echilibrului ecosistemelor.