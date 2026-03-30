Judocana Oxana Diacenco a luat aurul la Cupa Europeană de Seniori

O nouă performanță pentru sportul din R. Moldova. Judocana Oxana Diacenco a cucerit medalia de aur la Cupa Europeană de Seniori, competiție ce a reunit un total de 305 sportivi din 32 de țări.

Sportiva din R. Moldova a obținut trei victorii în categoria de greutate +78 de kg, în confruntări cu reprezentantele Turciei, Yagmur Yilmaz și Duygu Dirgen, dar și cu kazaha Tolkyn Tursynakynova.

Competiția s-a desfășurat în perioada 28–29 martie 2026, la Dubrovnik, Croația.

Oxana Diacenco este soldat de clasa I a Armatei Naționale.