Donald Trump afirmă că SUA ar putea „lua petrolul din Iran”: „Unii oameni proști din SUA spun: «De ce faceți asta?» Dar ei sunt oameni proști”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că dorește să pună mâna pe petrolul iranian și nu exclude capturarea insulei Hormuz, prin care Iranul exportă 90% din petrol, principala sursă de venit a țării. Declarațiile au fost făcute de către liderul american într-un interviu pentru Financial Times, potrivit BBC.

Trump a spus că „ar prefera să pună mâna pe petrol”, comparând această posibilă măsură cu situația din Venezuela, unde SUA intenționează să controleze industria petrolieră „pe termen nelimitat” după capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro în ianuarie.

„Sincer să fiu, aș vrea să pun mâna pe petrolul din Iran, dar unii oameni proști din SUA spun: «De ce faceți asta?» Dar ei sunt oameni proști. (…) Poate că vom ocupa insula Khark, poate că nu. Avem multe opțiuni”, a declarat Trump.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „Cuba este următoarea” în timpul unui discurs susținut vineri, 27 martie, la un forum de investiții din Miami, în cadrul căruia a evidențiat „succesele” acțiunilor militare americane în Venezuela și Iran, potrivit agenției britanice de știri Reuters.

Deși președintele american nu a precizat exact ce intenționează să facă în privința statului insular, el a afirmat în repetate rânduri că guvernul de la Havana, confruntat cu o criză economică severă, este în pragul colapsului.

Administrația sa a inițiat, în ultimele săptămâni, negocieri cu unii reprezentanți ai conducerii Cubei, în timp ce Trump a sugerat că o acțiune militară ar putea fi posibilă.

„Am construit această mare armată. Am spus: «Nu va trebui niciodată să o folosiți». Dar uneori trebuie să o folosești. Și Cuba este următoarea, apropo”, le-a spus Trump participanților la conferință vineri.

„Dar prefăceți-vă ca și cum nu aș fi spus asta. Prefăceți-vă ca și cum nu am spus-o”, a adăugat el.