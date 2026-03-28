Austria ar urma să interzică utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 14 ani: vor fi folosite „metode moderne” pentru a verifica vârsta utilizatorilor

Guvernul Austriei a anunțat că vrea să interzică utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 14 ani, alăturându-se unui număr tot mai mare de țări care introduc restricții pentru utilizatorii tineri. „Astăzi este o zi bună pentru copiii din țara noastră”, a declarat vicecancelarul Andreas Babler în cadrul unei conferințe de presă, adăugând că riscurile rețelelor de socializare au fost „ignorate mult prea mult timp”, notează Deutsche Welle.

„Nu vom mai sta deoparte în timp ce aceste platforme îi fac pe copiii noștri dependenți și, în multe cazuri, bolnavi”, a spus oficialul.

Babler a mai menționat că rețelele de socializare îi expun pe adolescenți la „standarde nerealiste de frumusețe, glorificarea violenței, dezinformare și manipulare”.

Coaliția centristă tripartită din Austria, formată din Partidul Popular Austriac, Partidul Social-Democrat (SPÖ) și partidul liberal NEOS, intenționează să prezinte un proiect de lege până la sfârșitul lunii iunie.

Alexander Pröll, responsabil pentru digitalizare în biroul cancelarului Christian Stocker, a declarat că vor fi utilizate „metode moderne din punct de vedere tehnic” pentru a verifica vârsta utilizatorilor, respectând în același timp confidențialitatea. Detaliile implementării tehnice nu sunt încă finalizate.

Babler a subliniat că nu va exista o listă a platformelor interzise. În schimb, restricția de vârstă se va aplica, în general, platformelor care se bazează pe algoritmi care creează dependență, generează profit și pot dăuna copiilor.

Guvernul austriac intenționează, de asemenea, să introducă o nouă disciplină școlară pentru a consolida educația media în rândul tinerilor.

Tendință globală de limitare a utilizării rețelelor de socializare în rândul tinerilor

Austria se alătură unei liste tot mai mari de țări care stabilesc limite privind accesul copiilor la rețelele de socializare.

În 2024, Australia a devenit prima țară care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare pentru a-i proteja de conținutul dăunător. Legea a intrat în vigoare în decembrie 2025.

În Europa, Franța a adoptat în ianuarie o lege care interzice rețelele pentru copiii sub 15 ani.

La nivelul Uniunii Europene, sunt în curs discuții privind stabilirea unor limite de vârstă pentru platforme precum TikTok și Instagram.

