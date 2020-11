Joe Biden a alunecat în timp ce-și plimba câinele și are fracturi la oasele tălpii

Președintele ales al SUA; Joe Biden a alunecat în timp ce se juca cu câinele său, Major, și are fracturi de stres la oasele tarsiene (de la mijlocul tălpii), ceea ce înseamnă că pentru câteva săptămâni va trebui să poarte o orteză specială, a anunțat duminică medicul său personal, Kevin O’Connor, citat de Digi24.

Inițial, radiografia cu raze X nu a evidențiat o fractură, dar apoi i s-a făcut un computer tomograf care a confirmat diagnosticul: mici fracturi (fracturi de stres) la osul cuneiform lateral și cuneiform intermediar (două dintre cele trei oase tarsiene), scrie Digi24.

Duminică după-amiază, biroul președintelui ales anunțase că acesta și-a luxat glezna sâmbătă, în timp ce se juca cu câinele său, dar că din „precauție extremă” va fi examinat de un ortoped. Joe Biden a fost examinat ulterior de un specialist în ortopedie din Newark, Delaware. Reporterii care l-au însoţit au fost ţinuţi în autobuz şi nu l-au putut vedea pe preşedintele ales intrând în clădire, scrie Reuters.

Duminică seara, președintele în exercițiu Donald Trump a scris pe Twitter „Fă-te bine repede!” și a repostat un filmuleț în care Joe Biden este surprins în timp ce iese șchiopătând din clinica ortopedică și intră într-o mașină.

