Irlanda a preluat președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene

Irlanda a preluat miercuri, 1 iulie, președinția semestrială prin rotație a Consiliului Uniunii Europene, funcție pe care o va deține până la sfârșitul acestui an, transmite dpa, citată de Agerpres. În primul semestru al acestui an, președinția Consiliului UE a fost asigurată de Cipru. Irlanda, cu o populație de 5,4 milioane de locuitori, a aderat la Comunitatea Europeană în 1973 și deține președinția semestrială a Consiliului pentru a opta oară.

O prioritate esențială a președinției irlandeze a Consiliului UE o vor reprezenta negocierile privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034, cu obiectivul ajungerii la un acord cu Parlamentul European până la finalul acestui an. Totuși, între statele membre încă există divizări asupra proiectului de buget.

Cancelarul german Friedrich Merz a descris actualul proiect de buget multianual al UE drept „dezechilibrat și prea scump”. Propunerea prognozează un buget total de 1,7 de miliarde de euro, ajustat cu rata inflației. Negocierile se anunță dificile în special cu privire la chestiune precum protecția online a copiilor, reforma sistemului de tranzacționare a emisiilor de gaze cu efect de seră și introducerea monedei euro digitale.

Premierul irlandez Micheal Martin a declarat că Irlanda își asumă acest rol într-un moment esențial pentru Europa, el menționând costul ridicat al energiei cauzat de războaiele din Ucraina și din Orientul Mijlociu.

El a subliniat ca priorități eforturile de consolidare a competitivității economiei europene, protejarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene și asigurarea securității cetățenilor UE.

La evenimentul de la Dublin a fost prezent și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Acesta a declarat că UE trebuie să își respecte promisiunile privind negocierile de aderare a Ucrainei, în contextul în care Irlanda preia președinția. Micheál Martin a menționat: „Vom fi cu tărie alături de poporul vostru”.