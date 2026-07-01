Incendiu la rampa de deșeuri din Glodeni. Autoritățile au intervenit pentru a împiedica extinderea focului

La rampa de depozitare a deșeurilor din orașul Glodeni a izbucnit un incendiu care a afectat o suprafață de aproximativ 0,5 hectare, infomrează Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) miercuri, 1 iulie. La fața locului au intervenit echipele Secției Situații Excepționale Glodeni, reprezentanții administrației publice locale, patru agenți economici care au pus la dispoziție mijloace tehnice speciale, precum și inspectorii de mediu din Glodeni.

Datorită intervenției instituțiilor implicate, incendiul a fost localizat, fiind împiedicată extinderea acestuia.

„În urma evaluării situației, inspectorii de mediu au solicitat administrației rampei consolidarea măsurilor de pază și protecție, în special pe durata perioadei caniculare, când riscul producerii incendiilor este semnificativ mai ridicat.

Deși obiectivul este dotat cu camere de supraveghere video, este necesară sporirea măsurilor de monitorizare și securizare pentru prevenirea unor astfel de incidente”, precizează IPM.

Totodată, Inpspectoratul a atras atenția asupra obligației de a asigura respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor și de a preveni incendierea deșeurilor și a resturilor vegetale, acțiuni care pot genera poluarea aerului, afecta sănătatea populației și produce pagube mediului înconjurător.