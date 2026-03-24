Iranul a lansat un val de rachete asupra Israelului, a doua zi după ce Trump a declarat că existau „puncte majore de acord” în negocierile cu Iranul

Iranul a lansat marți, 24 martie, valuri de rachete asupra Israelului, la o zi după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că au avut loc discuții „foarte bune și productive” menite să oprească războiul declanșat din Orientul Mijlociu, notează agenția britanică de știri Reuters.

Trei oficiali israelieni de rang înalt, care au vorbit sub protecția anonimatului, au declarat pentru Reuters că Trump părea hotărât să ajungă la un acord, însă autoritățile americane considerau foarte puțin probabil ca Iranul să accepte cererile SUA într-o nouă rundă de negocieri.

După declarația lui Trump, Iranul a afirmat că nu au avut loc încă negocieri.

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, care a vorbit cu Trump la mai puțin de 48 de ore înainte ca țările lor să înceapă războiul, urma să convoace oficiali de securitate pentru discuții privind încercarea lui Trump de a ajunge la un acord cu Iranul, au spus doi oficiali israelieni de rang înalt.

Un oficial pakistanez a declarat că discuții directe ar putea avea loc la Islamabad săptămâna aceasta.

SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, după ce au declarat că nu au reușit să obțină progrese suficiente în negocierile menite să încheie programul nuclear iranian, chiar dacă mediatorul Oman a spus că s-au făcut progrese semnificative.

De atunci, Iranul a atacat țări care găzduiesc baze americane, a lovit infrastructuri energetice cheie din Golful Persic și a închis strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii.

Israelul desfășoară și o operațiune separată împotriva militanților Hezbollah susținuți de Iran, care l-au atacat din Liban în sprijinul Iranului.

În ciuda semnalelor diplomatice venite din Washington, nu există indicii că conflictul s-ar domoli în Golf sau în Liban.

Ministrul Apărării din Israel a declarat că acum se planifică ocuparea sudului Libanului până la râul Litani – aproximativ o zecime din țară. El a spus că nu pot exista locuințe sau locuitori în zonele unde există „terorism”, o referire evidentă la Hezbollah.

Rachetele iraniene au declanșat sirenele de raid aerian în cel mai mare oraș al Israelului, Tel Aviv, unde clădiri cu mai multe etaje au fost grav avariate. Nu era clar dacă pagubele au fost cauzate de o lovitură directă sau de resturi provenite din interceptare.