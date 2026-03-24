ULTIMA ORĂ Guvernul propune Parlamentului declararea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile

În R. Moldova ar urma să fie instituită stare de urgență în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Decizia a fost aprobată marți, 24 martie, în ședința Cabinetului de miniștri, după ce linia electrică aeriană Isaccea-Vulcănești a fost deconectată în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei.

Propunerea Guvernului urmează să fie examinată de Parlament, care se convoacă în ședință la ora 17:00.

„(…) Decizia este fundamentată pe analiza riscurilor de necesitate a unor intervenții urgente pentru protejarea infrastructurii critice și mobilizarea resurselor suplimentare. Din momentul incidentului, produs pe 23 martie, ora 19:15, operatorul de transport „Moldelectrica” a activat imediat protocoalele de siguranță. Au fost efectuate încercări de reconectare a liniei, însă acestea n-au avut succes. Defecțiunile tehnice identificate pe teritoriul Ucrainei la elementele de susținere a conductoarelor indică un scurt circuit sever care necesită intervenții specializate. Trebuie să subliniem gravitatea situației: linia Isaccea-Vulcănești este principala arteră de import din sistem în rețeaua europeană, care coordonează operatorii sistemelor de transport al energiei electrice din Europa. Aceasta asigură în mod normal între 60% și 70% din consumul malului drept al R. Moldova. În prezent, fluxurile pe această direcție sunt la 0 MW, ceea ce generează un deficit estimat de până la 350-400 de MW în orele de vârf, începând cu ziua de mâine. Chiar dacă sistemul funcționează momentan stabil, prin utilizarea liniilor de 110 KV în regim insular și prin reconectarea LEA de 330 KV Bălți, aceste resurse sunt limitate și pot acoperi doar o fracțiune din necesarul național (…)”, a argumentat Sergiu Diaconu, directorul Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC) în ședința Guvernului. Conform lui Diaconu, procesul de restabilire este îngreunat de identificarea unor rămășițe de drone prăbușite în apropierea infrastructurii afectate pe partea ucraineană, fiind necesare lucrări de deminare înainte ca echipele tehnice să poată interveni în totalitate în siguranță.

Starea de urgență permite statului să acționeze „rapid și coordonat, cu scopul de a limita efectele crizei, de a proteja viața, sănătatea și siguranța oamenilor și de a asigura continuitatea serviciilor vitale”, susțin reprezentanții Guvernului.

În cazul respectiv, aceasta:

Va asigura posibilitatea intervențiilor rapide pentru alimentarea cu energie în situațiile în care apar limitări sau deconectări, limitând efectele asupra consumatorilor;

Facilitează alocarea resurselor necesare pentru refacerea rapidă a porțiunii afectate din linia electrică Isaccea-Vulcănești aflate în responsabilitatea autorităților noastre;

Reduce termenul pentru ajustarea tarifară de la 14 la 7 zile, prevenind penuria de motorină care ar putea afecta alimentarea generatoarelor și funcționarea serviciilor esențiale.

În context, Cabinetul de miniștri îndeamnă cetățenii să folosească energia electrică responsabil:

Folosiți energia electrică cu grijă, în special în orele de vârf;

Evitați utilizarea simultană a aparatelor de consum energetic mare;

Încărcați din timp telefoanele și dispozitivele de bază;

Asigurați-vă că aveți surse alternative de iluminat;

Evitați folosirea ascensoarelor în cazul fluctuațiilor de tensiune;

Urmăriți informațiile oficiale plasate de autorități;

