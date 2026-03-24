63 de milioane de lei pentru „alinierea sistemului de achiziții publice la standardele UE”: de ce va fi schimbat sistemul MTender și ce promite noua platformă

Republica Moldova urmează să aibă un nou sistem electronic de achiziții publice, în cadrul unui proiect în valoare totală de aproximativ 63 de milioane de lei, finanțat printr-un grant internațional gestionat de Banca Mondială. Inițiativa vizează modernizarea întregului proces de achiziții, creșterea transparenței și eficientizarea utilizării banilor publici și face parte din reformele necesare pentru alinierea la standardele Uniunii Europene. Proiectul include mai multe componente, una dintre cele mai importante fiind dezvoltarea unei noi platforme electronice de achiziții, pentru care este alocată suma de peste 40 de milioane de lei. Noua platformă ar urma să înlocuiască actualul sistem MTender, evaluat inițial la aproximativ 15 milioane de lei, fiind ulterior dezvoltat și actualizat din bugetul de stat, astfel încât investițiile totale au ajuns la circa 21 de milioane de lei. Autoritățile susțin că platforma actuală are mai multe limitări tehnice și nu acoperă întregul proces de achiziții publice.

Un proiect finanțat printr-un fond gestionat de Banca Mondială

La 26 martie 2024 a fost lansat fondul fiduciar multidonator „Moldova – Dezvoltare, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare” (M-GROW), gestionat de Banca Mondială. Acesta oferă Guvernului Republicii Moldova un mecanism coordonat de finanțare și sprijin pentru reforme. În cadrul acestui fond, Ministerul Finanțelor a obținut un grant pentru proiectul „Sprijinirea eficienței achizițiilor publice și valorii pentru bani în Moldova”.

Proiectul are o valoare totală de 3,6 milioane de dolari și este structurat în trei componente:

1. Redezvoltarea sistemului electronic de achiziții (2,5 milioane de dolari)

2. Promovarea unei politici unitare în domeniul achizițiilor și desfășurarea acestora în condiții care prioritizează eficiența economică și socială (900 de mii de dolari)

3. Managementul proiectului – componentă care acoperă costurile de implementare, instruire și audit (200 de mii de dolari).

Prima componentă a proiectului, în valoare de 2,5 milioane de dolari, prevede redezvoltarea sistemului electronic de achiziții publice, în cadrul căreia vor fi realizate următoarele acțiuni:

maparea și reingineria proceselor de business din domeniul achizițiilor, ceea ce presupune analizarea și reorganizarea modului în care sunt făcute achizițiile public;

dezvoltarea unui nou sistem electronic de achiziții.

Acordul de grant dintre Banca Mondială și Ministerul Finanțelor a fost semnat în mai 2025, moment care a marcat startul oficial al implementării.

Potrivit Ministerului Finanțelor, pentru pregătirea noului sistem a fost angajat și un consultant național specializat în procese de business, care a contribuit la elaborarea proceselor pentru noul sistem; redactarea conceptului platformei; pregătirea specificațiilor tehnice; elaborarea documentației pentru licitația de selectare a dezvoltatorului IT.

La 11 decembrie 2025 a fost publicat anunțul de participare la licitația pentru dezvoltarea noului Sistem informațional „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” (SI RSAP). Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost 24 februarie 2026, iar în prezent urmează evaluarea ofertelor pentru desemnarea companiei care va dezvolta sistemul.

Cât a costat platforma actuală, Mtender

Sistemul MTender a fost preluat în 2021 de către Ministerul Finanțelor, fiind transmis gratuit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Valoarea estimată a sistemului era de 14,9 milioane de lei (circa 855 de mii de dolari). Ulterior, statul a investit bani pentru dezvoltarea și actualizarea platformei:

5,76 milioane de lei (circa 330 de mii de dolari)— dezvoltarea platformei mtender.md în perioada 2020-2022;

783 de mii de lei (44,9 mii de dolari) — actualizări ulterioare din bugetul de stat.

Mentenanța și operarea tehnică sunt asigurate de Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, care administrează și portalul oficial mtender.gov.md.

sursa informației: https://mtender.gov.md/

Argumentele autorităților, de ce trebuie schimbată platforma actuală MTender

Actualul sistem MTender nu acoperă întregul proces de achiziții publice și are mai multe limitări tehnice, potrivit Ministerului Finanțelor. Platforma permite doar parțial desfășurarea unor proceduri precum: cererea ofertelor de preț, licitația deschisă și licitația restrânsă. În plus, sistemul include doar două instrumente de atribuire a contractelor: acordul-cadru și licitația electronică

În lipsa unor funcționalități importante — precum planificarea anuală a achizițiilor, generarea și semnarea contractelor, monitorizarea acestora, precum și generarea anunțurilor de atribuire — sistemul nu acoperă întregul ciclu al achizițiilor publice (planificare, derularea procedurii, atribuire, managementul contractului – amendamente).

Potrivit Ministerului Finanțelor, în contextul statutului de țară candidată la Uniunea Europeană și al pregătirilor pentru negocierile de aderare, alinierea practicilor de achiziții publice la standardele europene devine o necesitate fundamentală.

„Experiența acumulată prin operarea sistemului MTender a demonstrat progresele realizate în digitalizarea achizițiilor publice, dar a evidențiat și limitările legate de acoperirea etapelor procesului de achiziție, integrarea cu alte sisteme și nivelul de automatizare. În acest sens, Ministerul Finanțelor și-a propus dezvoltarea unui nou sistem informațional «Registrul de stat al achizițiilor publice» (e-Achiziții) – conceput ca o soluție modernă, scalabilă și aliniată la standardele internaționale”, susțin reprezentanții ministerului.

Factorii care au determinat inițierea dezvoltării unui nou sistem monoplatformă, capabil să asigure întregul ciclu al procesului de achiziții în conformitate cu bunele practici ale Uniunii Europene, sunt următorii:

sistemul actual este dezvoltat într-un limbaj de programare mai puțin utilizat la nivel național (Kotlin). În Republica Moldova există un număr limitat de specialiști cu experiență în acest limbaj;

costurile pentru adaptarea sistemului existent la legislația națională și directivele UE sunt comparabile sau chiar mai mari decât dezvoltarea unui sistem nou;

modelul multiplatformă implică cheltuieli nejustificat de ridicate raportate la dimensiunea pieței achizițiilor publice, inclusiv pentru mentenanță, administrarea bazelor de date, întreținerea infrastructurii guvernamentale, asigurarea auditului de securitate, acreditarea și monitorizarea continuă a platformelor electronice de achiziții.

Problemele tehnice ale sistemului actual

Autoritățile spun că platforma MTender are și o serie de deficiențe funcționale care afectează eficiența și transparența procedurilor. Principalele probleme enumerate:

sistemul nu permite organizarea a 5 din cele 8 tipuri de proceduri de achiziții publice prevăzute de lege, precum dialogul competitiv sau parteneriatul pentru inovare;

două instrumente importante — sistemul dinamic de achiziție și cataloagele electronice — nu pot fi utilizate;

rezultatele sunt calculate automat doar după criteriul „cel mai mic preț”, în timp ce alte criterii trebuie evaluate manual;

sistemul nu permite achiziții mixte, atunci când un contract include, de exemplu, bunuri și servicii;

ofertele nu sunt criptate, ceea ce creează riscuri privind confidențialitatea datelor;

modulul de înregistrare a contractelor și a acordurilor adiționale este dezactivat;

rapoartele procedurilor trebuie elaborate manual, în afara sistemului;

platforma nu are instrumente suficiente pentru monitorizare și gestionarea contestațiilor.

Ce promite noul sistem de achiziții publice

Autoritățile susțin că noua platformă va reprezenta un salt calitativ față de sistemul actual. Noul Registru de Stat al Achizițiilor Publice (e-Achiziții) ar urma să:

acopere întregul ciclu al achizițiilor publice;

includă instrumente digitale moderne precum licitații electronice, cataloage electronice, sisteme dinamice de achiziții;

permită schimbul automat de date cu alte sisteme guvernamentale.

Platforma va fi integrată cu mai multe servicii digitale ale statului, printre care:

MPass – sistemul de autentificare;

MSign – semnătura electronică;

MPower – sistemul de împuterniciri electronice.

De asemenea, noul sistem va utiliza standardul internațional Open Contracting Data Standard, care permite publicarea datelor despre contracte într-un format deschis și ușor de analizat.

Obiectivul: 80% din achiziții realizate digital

Reforma face parte din Programul național de dezvoltare al sistemului de achiziții publice 2023–2027, aprobat de Guvern. Autoritățile își propun ca, începând cu anul 2027, cel puțin 80% din valoarea achizițiilor publice inițiate anual să fie realizate integral prin sistemul electronic — de la planificare până la gestionarea contractelor.

Expertă în achiziții, despre MTender: funcționalitățile platformei nu permit digitalizarea completă a întregului ciclu de achiziție

Diana Enachi, expertă în achiziții publice la IDIS „Viitorul”, susține că sistemul actual de achiziții publice MTender, funcțional din 2018, prezintă o serie de deficiențe și constrângeri care afectează procesul de achiziție și contractare.

Diana Enachi, expertă în achiziții publice la IDIS „Viitorul”

Potrivit acesteia, una dintre principalele probleme este că funcționalitățile platformei nu permit digitalizarea completă a întregului ciclu de achiziție, de la planificare până la contractare, inclusiv facturarea și efectuarea plăților. Experta atrage atenția asupra faptului că lipsesc anumite funcționalități tehnice necesare pentru aplicarea integrală a legislației și utilizarea diverselor tipuri de proceduri și instrumente prevăzute. Ea menționează că acest lucru limitează activitatea autorităților și afectează eficiența procesului.„În sistem pot fi desfășurate doar licitații deschise, COP-uri și achiziții de valoare mică”, a precizat aceasta, adăugând că instrumentul de licitație electronică existent „funcționează contrar a ceea ce prevede legislația și directivele UE”.

Un alt aspect semnalat de expertă ține de transparență și calitatea procesului de achiziții. În opinia sa, lipsa automatizărilor și utilizarea predominantă a documentelor în format PDF, adesea scanate, reprezintă o provocare majoră. „Acestea nu oferă acces la date deschise, reutilizabile și structurate”, a subliniat Diana Enachi.

În același timp, experta consideră justificată inițiativa de implementare a unui sistem electronic modern de e-Achiziții, care să acopere integral procesul și să asigure acces la date deschise, în conformitate cu standardul OCDS, precum și integrarea cu alte registre electronice guvernamentale. „Decizia de a implementa un sistem electronic modern este una bine argumentată”, a afirmat ea.

Referitor la bugetul necesar pentru dezvoltarea unui astfel de sistem, Diana Enachi a menționat că nu se poate pronunța, invocând lipsa expertizei în domeniul IT.

Totodată, aceasta recomandă organizarea unor consultări periodice pe durata implementării noului sistem, pentru a asigura monitorizarea eficientă și evitarea eventualelor neconcordanțe cu prevederile Conceptului și ale Termenilor de referință. „Am recomandat să fie organizate consultări periodice în perioada de implementare”, a conchis experta.