„Care interdicție?”. Ministerul de Externe al Italiei oferă detalii despre vizita edilului în Spațiul Schengen

Viceprimara municipiului Chișinău, Irina Gutnic, le-a spus unor potențiali susținători ai Blocului „Alternativa”, în cadrul unei discuții electorale, să nu creadă „minciunile de la televizor” privind interdicția lui Ion Ceban de a intra în spațiul Schengen, în contextul în care Ion Ceban se află la Roma, Italia.

Între timp, la solicitarea Ziarului de Gardă, Ministerul de Externe al Italiei a confirmat faptul că Ion Ceban „a pășit pragul UE” datorită unei vize care i-a asigurat o singură intrare, valabilă doar pe teritoriul Italiei. Acesta a fost invitat la Roma de Coaliția Orașelor împotriva Rasismului.

Irina Gutnic, viceprimara municipiului Chișinău și membră a partidului „Mișcarea Alternativa Națională” (MAN), apare într-un clip video difuzat de Blocul electoral „Alternativa”, la un cort de campanie al formațiunii. În discuția cu o pensionară, aceasta respinge „minciunile” despre interdicția lui Ion Ceban de a intra în spațiul Schengen și întreabă retoric: „Care interdicție, dacă dumnealui a pășit pragul UE?”

„Atâta manipulare și atâta minciună nu s-a văzut de la independență încoace. (…) Nu ascultați ceea ce se vehiculează la televizor. Ați văzut câtă minciună a fost cu interdicția liderului din cadrul Alternativei, Ion Ceban? Au spus că are interdicție de a intra în Spațiul Schengen. Care interdicție dacă dumnealui a pășit pragul UE?”, a declarat viceprimara Gutnic.

Narațiunea potrivit căreia interdicția aplicată primarului Ceban nu ar exista a fost promovată pe rețelele de socializare și de alți angajați ai Primăriei și membri ai MAN.

Într-un răspuns oferit pentru ZdG, Ministerul de Externe al Italiei a confirmat că primarul Ion Ceban se află în Italia, în baza unei vize cu valabilitate teritorială limitată. Documentul i-a fost acordat strict pentru participarea la o conferință dedicată primăriilor, însă doar pentru zilele în care a fost invitat să ia cuvântul. Deși evenimentul se desfășoară între 31 august și 6 septembrie, viza emisă pentru Ceban este valabilă doar până pe 3 septembrie, ceea ce înseamnă că acesta nu va fi prezent pe toată durata conferinței.

„Confirmăm că primarului Ceban i-a fost acordată, în deplină conformitate cu reglementările Schengen, o viză cu valabilitate teritorială limitată (o singură intrare, valabilă doar pentru șederea sa în Italia și până la 3 septembrie), pentru a-i permite să participe, în calitatea sa instituțională, la un eveniment co-organizat de UNESCO și Coaliția Orașelor împotriva Rasismului, la care a fost invitat. Durata vizei este limitată la zilele în care Ceban a fost solicitat de organizatori să participe în calitate de vorbitor, fără a se extinde pe întreaga perioadă a Conferinței (31 august – 6 septembrie)”, au menționat reprezentanții Ministerului de Externe al Italiei.

ZdG a scris că pentru a fi acceptat pe teritoriul Italiei, Ion Ceban ar fi obținut o viză cu valabilitate teritorială limitată. Conform Ministerului de Externe din România, o asemenea viză „se eliberează în mod excepțional, atunci când statul membru vizat consideră că este necesar, din motive de ordin umanitar, de interes național sau datorită anumitor obligații internaționale”. Viza cu valabilitate teritorială limitată este valabilă doar pe teritoriul statului membru care o eliberează.

Pe 9 iulie, ZdG a dezvăluit că primarului de Chișinău i-a fost interzis accesul pe teritoriul României, dar și în tot spațiul Schengen, pe o perioadă de 5 ani. Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe din România a confirmat faptul că edilului Ion Ceban i-a fost interzis accesul pe teritoriul România. Apoi, ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a declarat că „există de multă vreme documentate legături complicate ale dumnealui (Ion Ceban, n.r.) cu reprezentanți ai Federației Ruse”.

„Din rațiuni care țin de siguranța națională. În cazul domnului Ceban, pentru că este singurul nume public despre care pot vorbi, există de multă vreme documentate legături complicate ale dumnealui cu reprezentanți ai Federației Ruse. Pentru România este extrem de important ca acest tip de influență să fie limitată pe teritoriul nostru, mai ales că noi avem un număr foarte mare de cetățeni, care sunt și cetățeni români și cetățeni ai R. Moldova. Este o decizie care a fost luată din rațiuni care țin de siguranța națională. Decizia de a nu permite accesul pe teritoriul României are drept efect direct decizia de a nu permite accesul pe teritoriul Spațiului Schengen”, a afirmat ministra de Externe.



În luna august, într-o conferință de presă, Ion Ceban a anunțat că a acţionat în judecată cinci instituţii de stat din România şi a cerut anularea interdicţiei de a intra pe teritoriul statului vecin şi în spaţiul Schengen.

Declaraţia a fost făcută de Ion Ceban într-o conferinţă de presă, unde a venit însoţit de doi avocaţi din România, care îl vor reprezenta în instanţă. „Nu au fost oferite nici explicaţii, nici temeiuri juridice, nici nu a fost spus ce instituţie a aplicat această interdicţie. Nu există temei pentru ca interdicţia la adresa mea să fie implicată. În lipsa oricăror răspunsuri din partea autorităţilor române, am apelat la servicii de avocatură ca să încerc să obţin dreptatea într-o instanţă de judecată”, a spus Ceban.

Ion Ceban a acuzat în mai multe rânduri că interdicția ar fi una politică, pusă la cale de Maia Sandu și Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat au negat că ar fi contribuit la luarea acestei decizii. „E comod să arunci cu acuzații. Sunt false”,a spus Sandu. Pe lângă Ceban, cu interdicții similare s-au ales alți doi cetățeni ai R. Moldova: Vasile Tarlev, unul dintre liderii Blocului „Patriotic”, precum și Natalia Morari, fosta jurnalistă de televiziune care a candidat la alegerile prezidențiale din 2024.