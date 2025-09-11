Misterele din jurul vizitei primarului candidat Ceban în Italia, alături de doi angajați ai Primăriei: intermediar — „omul din umbră” al unui fost premier italian, prieten cu Gaburici

„Cetățeanul” Ion Ceban a fost la Palermo, Italia, speaker timp de o oră și jumătate la o tabără pentru tineri. Acesta nu a fost singur, ci împreună cu doi angajați ai Primăriei, pentru care vizita în Italia a fost încadrată drept deplasare de serviciu.

Din informațiile consultate de Ziarul de Gardă, Ion Ceban a fost invitat la o tabără pentru tineri din Italia după ce i s-a interzis accesul în Spațiul Schengen din motive de securitate. Invitația a venit de la un politician italian, prieten al fostului prim-ministru Chiril Gaburici, care, deși apare în program pe aceeași listă de speakeri cu Ion Ceban, susține că n-a participat la eveniment.

Totodată, potrivit surselor ZdG, Ion Ceban voia să meargă și la Paris. Călătoria era planificată pentru septembrie, de asemenea, în perioada campaniei electorale.

Pe 31 august, în plină campanie, Ion Ceban a fost filmat lângă Colosseumul de la Roma, anunțând „zile pline de activități”. Deși a promis detalii, nu a explicat nici ce întâlniri a avut, nici cum a ajuns în Italia, având interdicție de intrare în Schengen pentru 5 ani, la solicitarea României.

Pe 2 septembrie, ZdG a publicat răspunsul Ministerului de Externe al Italiei, care a precizat că lui Ion Ceban i s-a eliberat o viză cu valabilitate teritorială limitată, doar pentru Italia și doar până la 3 septembrie, exclusiv „pentru a-i permite să participe, în calitatea sa instituțională, la un eveniment co-organizat de UNESCO și Coaliția Orașelor Împotriva Rasismului, la care a fost invitat.”

Pe 3 septembrie, revenit la Chișinău, Ion Ceban a declarat de trei ori că a mers în Italia „ca și cetățean” și că și-a plătit singur călătoria. Deși a repetat că a avut „multe întrevederi, de diferit rang”, Ceban a refuzat să ofere detalii, invocând suspendarea sa din funcție. În registrul de stat al actelor locale, ZdG a identificat o dispoziție privind suspendarea lui Ion Ceban din funcția de primar general în contextul înregistrării sale în campania electorală drept candidat pe lista Blocului „Alternativa”. Actul este datat cu 22 august.

Totodată, acesta a ținut să mulțumească Ministerului de Externe al Italiei și Ambasadei Italiei de la Chișinău pentru „transparență și corectitudine” în informarea despre vizita sa și a menționat că viza acordată ar dovedi faptul că nu reprezintă „niciun pericol pentru nimeni”.

ZdG a solicitat oficial Primăriei informații despre vizita edilului în Italia. Într-un răspuns semnat de viceprimarul Ilie Ceban, municipalitatea reiterează faptul e acesta este suspendat din funcție din 29 august si că informațiile solicitate nu țin de activitatea Primăriei. Întrebarea privind delegația care l-a însoțit pe Ion Ceban a rămas fără răspuns.

Ceban, însoțit în Italia de doi angajați ai Primăriei municipiului Chișinău

Din informațiile obținute de Ziarul de Gardă, Ion Ceban nu a fost singur în Italia. Acesta a fost însoțit de purtătoarea de cuvânt a Primăriei mun. Chișinău, Natalia Ixari, și Bogdan Cazacu, specialist în Departamentul de relații externe al Primăriei municipiului Chișinău. Bogdan Cazacu a și publicat o fotografie din Roma, din proximitatea Colosseumului, pe conturile sale de Instagram și Facebook.

Ceban, Ixari și Cazacu au plecat spre Italia pe 31 august, cu WizzAir. Biletele au fost cumpărate prin agenția „Rakurs Grup”, tranzacția fiind efectuată de pe cardul unei angajate, Olga Valentir. Contactată în repetate rânduri de ZdG, aceasta a declarat că nu poate oferi informații despre clienți, invocând faptul că agenția deservește mai multe instituții publice din R. Moldova. Totodată, aceasta a refuzat să precizeze dacă biletele au fost achitate de primărie sau fiecare dintre cei trei angajați ai municipalității a plătit individual.

ZdG a întrebat-o pe Natalia Ixari cine a acoperit cheltuielile aferente călătoriei sale, alături de Cazacu, în Italia, în condițiile în care nu am identificat o dispoziție care să confirme că aceștia ar fi în concediu sau ar fi suspendați din funcțiile deținute.

Natalia Ixari

Natalia Ixari: Eu sunt în funcție și nu am obligativitatea să mă suspend din funcție. Respectiv, invitația de a participa la eveniment a venit la finele lunii iulie și am fost delegați să mergem și să participăm la eveniment îndată ce am primit invitația.

ZdG: Deci, eu corect înțeleg, a fost o deplasare de serviciu?

Natalia Ixari: A cui?

ZdG: Plecarea la Palermo, în cazul dvs. și al domnului Cazacu, a fost deplasare de serviciu?

Natalia Ixari: În cazul nostru – da. Noi eram delegați să participăm la eveniment. Anul trecut au participat alte persoane delegate din Primărie.

ZdG: Ați participat doar pe 2 septembrie sau pe toată durata taberei? Întreb pentru că vreau să înțeleg în ce calitate l-ați însoțit pe domnul Ceban la celelalte întrevederi pe care a spus că le-a avut.

Natalia Ixari: Noi am participat pe 1 și 2 septembrie, iar pe domnul Ceban nu l-am însoțit la întrevederi.

ZdG: Participanții, conform informațiilor de pe site, au achitat câte 800 de euro, este și cazul dvs.

Natalia Ixari: Noi am fost invitați.

Pe urmele evenimentelor și întrevederilor „de la Roma”

După răspunsul Ministerului de Externe al Italiei, ZdG a contactat Coaliția Orașelor împotriva Rasismului, care l-ar fi invitat pe Ion Ceban. Reprezentanții au precizat că fac parte din Coaliția Europeană (ECCAR), iar evenimentul era, de fapt, o tabără pentru tineri organizată de Coaliția Internațională (ICCAR), împreună cu NOVA Project, un SRL care se prezintă drept organizație nonprofit cu scop social.

ICCAR este o inițiativă lansată de UNESCO în martie 2004, „cu scopul de a crea o rețea de orașe interesate să facă schimb de experiențe pentru a-și îmbunătăți politicile de combatere a rasismului, discriminării, xenofobiei și excluziunii”.

Pe site-ul Nova Project, ZdG a identificat o tabără desfășurată în perioada 31 august – 6 septembrie la Palermo, oraș situat la aproximativ 900 km de Roma. În descriere, organizatorii prezintă tabăra drept „o călătorie transformatoare de o săptămână, în care tineri, cu vârste între 20 și 30 de ani, din întreaga lume, se reunesc pentru a crea soluții pentru orașe incluzive” Pentru participare, fiecare candidat (24 la număr) a achitat o taxă de 800 de euro, care nu a inclus cheltuielile de transport.

Ziarul de Gardă a consultat programul taberei. Conform acestuia, „primarul orașului Chișinău, Ion Ceban”, apare ca speaker într-o singură zi, pe durata unei sesiuni dedicate politicilor publice, incluziunii și construirii de rețele. Aceasta a avut loc pe 2 septembrie și a durat o oră jumătate. Timpul a fost împărțit între Ceban, vicepreședintele ECCAR și alți patru reprezentanți ai autorităților publice locale din Uruguay, Los Angeles (SUA), Columbus (SUA), Gwangju (Coreea de Sud).

În aceeași zi, conform programului, și fostul premier al R. Moldova, Chiril Gaburici, demis după o anchetă ZdG, urma să le vorbească participanților. Contactat de ZdG, Gaburici a afirmat că nu a fost prezent la tabăra de la Palermo, care s-a petrecut sub directoratul lui Benedetto Zacchiroli, președinte ECCAR și membru ICCAR UNESCO, fondator al Nova Project SRL.

„De-a lungul anilor, am participat la mai multe evenimente organizate de Benedetto Zacchiroli și echipa sa, sub egida UNESCO, în special dedicate tinerilor și cooperării internaționale. Data aceasta nu am fost prezent. Din experiența mea anterioară, la multe dintre evenimentele internaționale la care sunt invitați speakeri, organizatorii pot acoperi costurile”, a punctat Chiril Gaburici.

Și în acest an ICCAR a acoperit costurile pentru cazarea la hotel și mesele speakerilor, fapt confirmat de unul dintre aceștia, Asher Craig.

Pe un cont de Instagram asociat cu ICCAR, Ion Ceban poate fi reperat într-un video din cea de-a treia zi a taberei, într-o comună din Sicilia – Castelbuono. Acesta aplaudă intrarea în sală a primarului localității, Mario Cicero.

Benedetto Zacchiroli – „omul din umbră” al unui fost prim-ministru italian

Născut la Bologna în 1972, Benedetto Zacchiroli s-a format ca teolog la Universitatea Pontificală „San Tommaso d’Aquino” din Roma.

Benedetto Zacchiroli. Sursă foto: Facebook/ Benedetto Zacchiroli

În 2011, Benedetto Zacchiroli a intrat în Consiliul Municipal din Bologna pe listele Partidului Democrat (PD). Tot atunci, în cadrul unor dezbateri despre drepturile civile, acesta s-a prezentat drept „teolog și gay”.

În 2016, acesta s-a retras din campania pentru un nou mandat, fiind chemat de fostul premier Matteo Renzi (și el democrat pe atunci) să facă parte din stafful său. După aceasta, presa italiană l-a numit „uomo ombra” (omul din umbră, n.r.), adică mâna dreaptă a lui Renzi.

După anexarea ilegală a Crimeei, Matteo Renzi s-a întâlnit de cel puțin cinci ori cu Vladimir Putin în mandatul său, inclusiv de două ori în Rusia, devenind primul lider occidental care a efectuat o vizită oficială la Moscova după anexarea peninsulei. Apoi, Putin a fost primit în Italia de Renzi, într-un context în care se discuta prelungirea sancțiunilor europene împotriva Rusiei. La întâlnirea liderilor G20 din Antalia, Turcia, ex-premierul italian s-a întâlnit din nou cu președintele rus, susținând că „trebuie să readucem Rusia la masa negocierilor internaționale”.

În 2017, Zacchiroli a publicat o fotografie din Piața Roșie de la Moscova. Din același loc, deja în 2021, a înregistrat un mesaj video de susținere a unei candidate în alegerile locale din Bologna.

Capturi foto: Facebook/ Benedetto Zacchiroli

După demisia lui Renzi în 2016, Zacchiroli a continuat să lucreze la nivel guvernamental și în perioada guvernului condus de Paolo Gentiloni a fost responsabil de relația cu Vaticanul.

În 2019, Zacchiroli a părăsit Partidul Democrat și a aderat la noul proiect politic „Italia Viva”, fondat de fostul său șef, ex-premierul Matteo Renzi.

Între 2019 și 2023 a condus două mandate ICCAR, iar în iunie 2023 a fost ales pentru al treilea mandat la conducerea ECCAR.

Din 2021 este expert extern al Oficiului Național Antidiscriminare Rasială în cadrul Departamentului pentru Egalitate de Șanse al Președinției Consiliului de Miniștri al Italiei, adică al Guvernului condus de prim-ministra Giorgia Meloni.

Relațiile lui Zacchiroli cu actualii și foștii politicieni din R. Moldova

Benedetto Zacchiroli a apărut pentru prima dată în spațiul public din R. Moldova în fotografiile publicate pe rețele de socializare de fostul premier Chiril Gaburici, care îl prezenta pe acesta drept „un bun prieten”.

Gaburici și Zacchiroli la Chișinău, august 2024. Sursă foto: Facebook/ Chiril Gaburici

În octombrie 2023, alături de Gaburici și Zacchiroli, a fost surprins primarul orașului Hîncești, Alexandru Botnari. Fotografia a fost făcută publică chiar la începutul campaniei electorale pentru alegerile locale din 5 noiembrie 2023. Botnari candida pentru un nou mandat din partea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), formațiune membră a Blocului „Alternativa”.

„Îl cunosc pe Zacchiroli de mai mulți ani. Apreciez activitatea sa în cadrul ICCAR, prin care promovează incluziunea, dialogul intercultural. La rugămintea domnului Zacchiroli, în urmă cu câțiva ani, l-am cunoscut cu domnul Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, iar ulterior ei au organizat împreună un eveniment în Republica Moldova. Presupun că dl Ceban a participat la evenimentul din 2 septembrie în calitate de primar al Chișinăului”, a relatat Chiril Gaburici pentru ZdG.

În decembrie 2023, Ion Ceban a fost în Brazilia, la cea de-a treia ediție a Forumului Global UNESCO împotriva Rasismului și Discriminării. În acel context, Ceban a declarat că „ne dorim să devenim parte a ICCAR”. După form, Ceban a specificat că toate cheltuielile au fost acoperite de organizatori.

În 2024, Primăria municipiului Chișinău a anunțat că a devenit „recent” parte a ECCAR și ICCAR, iar cu această ocazie, a găzduit prima ediție europeană a „taberei de tineret pentru orașe incluzive și durabile”. În fotografiile de la tabără apar viceprimarele Olga Ursu și Irina Gutnic. La aceeași ediție a taberei și Gaburici s-a regăsit printre vorbitori.

În iulie 2025, imediat după ce România i-a aplicat lui Ceban interdicția de a intra pe teritoriul său și în Spațiul Schengen din motive de securitate națională, președintele ECCAR, Benedetto Zacchiroli, a sosit din nou în R. Moldova, la festivalul „Te salut, Chișinău!”. Cu această ocazie, a și avut o întrevedere cu primarul general, Ion Ceban. Benedetto Zacchiroli a publicat 2 fotografii cu primarul și, în ciuda interdicției, a scris că îl așteaptă la Palermo, în Italia, să vorbească despre „munca valoroasă pe care primarul o face pentru a promova incluziunea” în Chișinău.

Captură foto: Instagram/ Benedetto Zacchiroli

Cu 2 luni înainte de întrevederea cu Zacchiroli, Ceban a semnat un ordin care interzice așa-numita „propagandă LGBT” în instituțiile de învățământ din capitală și s-a opus organizării marșului Pride.

Zacchiroli: „Sunt pe deplin conștient de caracterul sensibil al situației democratice din Moldova”

Având în vedere valorile organizațiilor care l-au invitat pe Ceban în Italia, ZdG l-a contactat pe Benedetto Zacchiroli pentru a discuta despre „reușitele în promovarea incluziunii în Chișinău”, precum și despre invitația lansată edilului în ciuda interdicției de a intra în Spațiul Schengen.

Inițial, atât Benedetto Zacchiroli, cât și o membră a echipei sale, s-au arătat deschiși să discute cu ZdG „când se va încheia programul, luni (8 septembrie, n.r.)”. Totuși, după mai multe zile de insistență, Zacchiroli a transmis o declarație oficială prin care a anunțat că refuză să ofere comentarii, iar colega sa a blocat-o pe reportera ZdG pe canalul de comunicare imediat după ce i-au fost adresate întrebări despre Ion Ceban.

„În contextul apropierii alegerilor naționale din Republica Moldova, sunt pe deplin conștient de caracterul sensibil al situației democratice. Din acest motiv, am decis să nu ofer comentarii sau interviuri, pentru a evita orice posibilă interpretare greșită sau utilizare tendențioasă a declarațiilor mele.

Atrag atenția în mod ferm asupra circulației unor afirmații care mi-ar fi atribuite cu privire la participarea oricărui cetățean al Republicii Moldova la ICCAR Youth Bootcamp, desfășurat în Sicilia între 31 august și 6 septembrie 2025, eveniment pe care am avut onoarea să îl conduc.

Singurele cuvinte ce îmi pot fi atribuite în mod legitim sunt cele cuprinse în această declarație oficială”, a menționat Zacchiroli în declarația transmisă ZdG.

ZdG a solicitat repetat clarificări privind eventuala implicare a lui Benedetto Zacchiroli în facilitarea obținerii vizei pentru Ion Ceban – fie prin intermediul unor scrisori de sprijin, fie prin relațiile sale din cadrul Guvernului italian. Zacchiroli însă nu a mai oferit niciun răspuns. De asemenea, ZdG a solicitat Ambasadei Italiei de la Chișinău informații despre cine a achitat viza pentru Ion Ceban. Până la publicarea acestui material, Ambasada Italiei nu a răspuns.

Ceban și-ar fi dorit o viză cu valabilitate teritorială limitată pentru Franța

După ce în spațiul public a apărut informația despre faptul că Ceban a obținut o viză pentru a intra pe teritoriul Italiei, fostul ministrul al Apărării din R. Moldova, Anatol Șalaru, a scris pe Facebook că Ion Ceban ar fi solicitat vize de același tip și pentru Franța, Germania și Austria, dar ar fi fost refuzat.

Sursele consultate de ZdG au relatat despre faptul că Primăria municipiului Chișinău „a sondat procedura” de obținere a unei vize la Ambasada Franței din R. Moldova.

„Primăria a solicitat Ambasadei eliberarea unei posibile vize pentru Ion Ceban, astfel încât acesta să poată merge în Franța în luna septembrie (în campanie electorală, n.r.). Nu a fost însă o solicitare oficială, ci mai degrabă o informare prealabilă. Ambasada a transmis Primăriei că nu poate emite această viză în contextul interdicției lui Ceban de a intra în Spațiul Schengen. Totodată, a precizat că nu există o lege sau o regulă strictă în acest sens, iar astfel de cereri ar urma să fie analizate individual, în funcție de circumstanțe”, au declarat pentru ZdG surse apropiate procesului decizional.

Potrivit surselor ZdG, reprezentanții Primăriei au invocat drept motiv al solicitării o invitație din partea Primăriei Parisului, însă acest document nu a fost considerat suficient pentru ca Ambasada să accepte eliberarea vizei.

Natalia Ixari a negat informațiile, calificându-le drept „eronate”.

În contextul vizitei în Italia, CEC l-a sancționat pe Ion Ceban cu avertisment și a stabilit că acesta a obținut viza utilizând anume funcția sa de serviciu, pentru că Biroul Primarului s-ar fi adresat cu solicitarea către Ambasada Italiei. „Deci, el a fost admis pe teritoriul UE în calitate de primar general de Chișinău, și nu de cetățeanul Ion Ceban”, a declarat Pavel Postica, vicepreședintele CEC.