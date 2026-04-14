„Interesul pentru studierea limbii române, în continuă creștere”. Numărul persoanelor înscrise în Programul național pentru învățarea limbii române

Interesul pentru studierea limbii române este în continuă creștere în rândul tinerilor, copiilor și adulților. Mai exact, în 2026, 6800 de persoane s-au înscris la cursurile de limba română organizate în cadrul Programului național pentru învățarea limbii române 2026-2028, notează Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

La nivel național au fost constituite 100 de grupe, procesul de formare a acestora continuând în funcție de solicitări.

Cursurile sunt destinate adulților care nu au studiat sau nu cunosc suficient limba română, reprezentanților minorităților naționale, angajaților din sectorul public și din alte domenii profesionale care au nevoie de consolidarea competențelor de comunicare în limba română, persoanelor revenite din diaspora, refugiaților și altor persoane strămutate stabilite temporar sau permanent în R. Moldova, precum și tuturor celor interesați să își îmbunătățească nivelul de competență lingvistică.

Pentru desfășurarea cursurilor au fost create Centrele de limbă română la nivel național, care asigură organizarea acestora atât cu prezență fizică, cât și online, pentru a răspunde nevoilor diverselor categorii de participanți.

Programul este structurat pe niveluri de competență lingvistică A1, A2 și B1, în conformitate cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi. Participanții beneficiază de acces la manuale tipărite, care pot fi închiriate la costuri accesibile, iar la finalizarea cursurilor primesc un certificat care atestă nivelul de competență lingvistică dobândit.

În edițiile precedente, aproximativ 25 000 de beneficiari au participat la cursurile gratuite de limbă română, ceea ce confirmă impactul și relevanța programului.