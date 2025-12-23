„Informațiile apărute pe rețelele sociale privind «abonamente gratuite pentru 6 luni» sunt false”, reamintește Regia Transport Electric Chișinău

Î.M „Regia Transport Electric” reamintește cetățenilor că informațiile apărute pe rețelele sociale privind „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false. RTEC și Primăria Municipiului Chișinău nu au lansat nicio campanie de acest tip, comunică instituția pe Facebook.

„Îndemnăm cetățenii să manifeste vigilență sporită și să se informeze exclusiv din surse oficiale. Nu accesați linkuri sau pagini neoficiale care promit carduri, abonamente sau reduceri, deoarece acestea pot reprezenta tentative de fraudă online”, avertizează RTEC.

Transportul public gratuit este acordat, conform legislației în vigoare, doar pentru 18 categorii de beneficiari: pensionarii pentru limită de vârstă, copiii până în clasa a IV-a, cetățenii de onoare ai orașului, donatorii permanenți de sânge, veteranii de război, precum și alte categorii stabilite prin acte normative.