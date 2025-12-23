Avocatului Poporului pentru drepturile copilului face un apel, după cazul de viol care ar fi fost comis de un grup de adolescenți asupra unui copil la Comrat

Pe 22 noiembrie, în căminul liceului sportiv din Comrat, un elev de 15 ani a fost victima unui abuz sexual din partea a cinci adolescenți. Potrivit Nokta, a fost deschis un dosar penal pe acest caz, iar adolescenții au fost reținuți și plasați în arest preventiv 30 de zile, însă informația despre acest incident a apărut în mass-media abia după mai bine de două săptămâni, pe 8 decembrie, și asta după ce Nokta a sesizat cazul.

Astfel, marți, 23 decembrie, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, a făcut un apel urmare a cazului de viol. Ombudsmanul Copilului a constatat că abuzul a avut loc în contextul insuficienței acțiunilor de prevenire și a monitorizării comportamentului elevilor din partea colectivului pedagogic și a administrației liceului sportiv.

Totodată, elevii erau lăsați fără supraveghere în cămin. De asemenea, nu au fost întreprinse acțiuni pentru acordarea promptă a asistenței victimei violenței, nu au fost informate imediat organele de drept și autoritatea tutelară despre actul de viol produs, susține avocatul.

Cum au (nu) reacționat instituțiile statului

Redacția Nokta a aflat duminică, 7 decembrie, că în căminul liceului sportiv din Comrat a avut loc un abuz asupra unui elev minor. Ni s-a comunicat că victima se află în spital și că, pe lângă îngrijiri medicale, are nevoie și de ajutor psihologic. Până atunci, incidentul era deja înconjurat de zvonuri că conducerea liceului și poliția locală încearcă să ascundă incidentul. Se pare că ar fi distrus chiar și probele. Un reporter Nokta a contactat poliția pentru a confirma sau infirma informația, dar fără succes.

Cu toate acestea, în dimineața zilei de 8 decembrie, site-ul SafeNews, citând „surse”, a informat că în seara zilei de 22 noiembrie, cinci adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani au atacat un elev de 15 ani al liceului.

Potrivit informațiilor lor, victima ar fi declarat că agresorii purtau glugi pe cap și aveau bastoane în mâini. Ei i-au dat jos pantalonii elevului de 15 ani, dar, potrivit Safenews, „victima a declarat anchetatorilor că nu a suferit leziuni fizice”. Conform SafeNews, cei implicați în caz au numit incidentul „un joc”.

Se cunoaște însă că familia victimei a apelat la poliție și a declarat că au avut loc acte de viol.

Redacția Nokta a scris că știe cine este victima și faptele petrecute din surse directe. Cu toate acestea, nici reprezentanții liceului-internat din Comrat, nici Direcția educație a Găgăuziei nu au făcut declarații oficiale și nu răspund la apelurile jurnaliștilor, iar poliția nu au oferit detalii.

După publicarea informației de către SafeNews, Nokta a solicitat o confirmare oficială de la ofițera de presă a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco.

Aceasta a comunicat că a fost inițiat un dosar penal pe articolul privind violul, iar cinci tineri cu vârste între 15 și 18 ani au fost reținuți și ulterior plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Alte informații poliția nu a oferit, invocând faptul că victima este minoră, iar legea limitează difuzarea unor astfel de date.

Cum nimeni nu a răspuns la întrebările despre violul din liceul sportiv din Comrat

Jurnaliștii Nokta a expediat solicitări atât către poliția din Comrat, cât și către secretariatul Ministerului Afacerilor Interne, care a transmis un răspuns formal: instituția a declarat că nu deține informația solicitată și a redirecționat scrisoarea către Inspectoratul General al Poliției.

Jurnalistul a sunat de mai multe ori, în timpul programului de lucru, la numerele indicate pe site, la liceul sportiv, însă nimeni nu a răspuns.

Redacția nu a reușit să contacteze nici Direcția generală educație a Găgăuziei.

Ministerul Educației s-a limitat la formulări generale

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a declarat, pentru Nokta că organele de drept au inițiat deja acțiuni procesuale, iar adolescentului și familiei sale li se va acorda sprijin psihologic confidențial prin intermediul serviciilor specializate.

De asemenea, MEC promite să consolideze măsurile pentru crearea unui „mediu școlar sigur și non-violent” și să informeze sistematic copiii și părinții despre regulile de comportament și protecția împotriva violenței. În ce constau concret aceste măsuri, dacă vor fi trași la răspundere angajații liceului sub a căror supraveghere permanentă se află zeci de elevi, MEC nu a precizat.

Nokta a încercat să discute și cu familia adolescentului victimă. Aceștia au refuzat însă să comenteze cazul sau acțiunile cuiva pe durata desfășurării anchetei.

Ce spune Avocatului Poporului pentru drepturile copilului

Vasile Coroi susține că în prezent, au fost transmise administrației instituției de învățământ și Direcției Generale Învățământ a UTA Găgăuzia avize cu recomandări.

Ombudsmanul Copilului a recomandat un șir de măsuri și acțiuni menite să îmbunătățească capacitatea instituției de învățământ vizate, dar și a celorlalte instituții de învățământ din autonomie, de prevenire și răspuns în cazurile confirmate sau suspecte de violență față de copii.

De asemenea, Avocatul Copilului a solicitat desfășurarea unei anchete de serviciu privind acțiunile/inacțiunile administrației instituției de învățământ. Cazul rămâne în monitorizare în cadrul Reprezentanței Comrat a Oficiului Avocatului Poporului.

„Cât privește copiii implicați, este de menționat că atât copiii autori ai acțiunilor violente, cât și țintele acestora, au nevoie de suport. Autorii au nevoie de suportul adulților, care să-i ajute să-și dezvolte competențe socio-emoționale, ca să fie capabili să construiască relații sănătoase cu oamenii“, a adăugat avocatul.

De asemenea, Avocatul Copilului face apel către autoritățile competente să acorde victimei violenței toată asistența necesară, inclusiv psiho-socială, iar în privința copiilor autori să aplice standardele sistemului de justiție pentru copii, prevăzute în Comentariul General nr. 24 al Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului.