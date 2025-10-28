Regia Transport Electric NU a lansat abonamente gratuite pentru transportul public: „Informația care circulă pe rețele este falsă”

Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) semnalează o informație falsă care este distribuită pe rețelele de socializare. Imaginile arată abonamente pentru transportul public care ar fi gratuite și valabile șase luni.

Falsul a fost demontat de RTEC printr-o postare pe Facebook.

„Regia Transport Electric Chișinău aduce la cunoștința publicului că, informația care circulă pe rețelele sociale referitor la «abonamente gratuite pentru 6 luni» este falsă și nu are legătură cu instituția noastră. RTEC și Primăria Municipiului Chișinău nu au lansat nicio campanie de acest tip”, informează instituțiile.

În acest sens, Primăria Municipiului Chișinău a venit cu îndemnuri către cetățeni.

„Îndemnăm cetățenii să manifeste vigilență sporită și să se informeze exclusiv din surse oficiale. Nu accesați linkurile sau paginile neoficiale care promit carduri, abonamente sau reduceri. Acestea pot reprezenta tentative de fraudă online”, se mai arată în postare.