Indemnizații de 200 de mii de lei pentru profesorii care se vor reloca pentru a preda în limba română în Găgăuzia și Taraclia

Personalul didactic care va fi relocat în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia pentru predarea disciplinelor școlare în limba română va primi indemnizații unice în valoare de 200 de mii de lei, conform unei decizii aprobată miercuri, 28 octombrie, de cabinetul de miniștri. Mecanismul de sprijin pentru relocarea cadrelor didactice în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia este instituit în premieră.

Acesta urmărește să atragă mai mulți profesori în regiune, să reducă deficitul de personal didactic, să asigure un proces educațional de calitate și să îmbunătățească rezultatele elevilor la limba română în școlile cu predare în limbile minorităților etnice.

Indemnizația de relocare se acordă în scopul sprijinirii financiare a personalului didactic care acceptă relocarea pentru ocuparea posturilor didactice vacante din regiune. Măsura nu se aplică personalului didactic deja încadrat în instituțiile de învățământ din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia.

„Cunoașterea limbii române le oferă elevilor mai multe oportunități de studii, de angajare și de participare activă la viața societății. Ne dorim ca fiecare copil să poată comunica liber, să se simtă parte a societății și să beneficieze de șanse egale de dezvoltare. Prin atragerea profesorilor care vor preda în limba română în UTA Găgăuzia și în raionul Taraclia, contribuim la o mai bună integrare a tinerilor în societate”, a menționat ministrul Dan Perciun.

Plata indemnizației va fi efectuată în două tranșe: prima tranșă – după repartizarea și încadrarea în funcție, iar a doua tranșă – după șase luni de activitate, cu condiția menținerii raporturilor de muncă.

De măsurile de sprijin vor beneficia cadrele didactice care vor desfășura activitatea didactică cel puțin cinci ani, cu o normă didactică săptămânală de minimum 18 ore, în școlile din UTA Găgăuzia și din raionul Taraclia.