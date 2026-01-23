Incendiul de la Crans-Montana: Proprietarul barului a fost eliberat pentru o cauțiune de 200 de mii de franci elvețieni

Un tribunal din cantonul elvețian Valais a ordonat vineri, 23 ianuarie, punerea în libertate sub cauțiune a lui Jacques Moretti, co-proprietar împreună cu soția sa al barului din stațiunea de schi Crans-Montana unde un incendiu a provocat 40 de morți și 116 răniți în noaptea de Anul Nou, transmite AFP, citat de Agerpres.

După achitarea unei cauțiuni de 200 000 de franci elvețieni (circa 215 000 de euro), tribunalul a anunțat că „a ridicat detenția provizorie” aplicată lui Jacques Moretti, fără a preciza dacă acesta a fost pus deja în libertate.

Cuplul de cetățeni francezi Jacques și Jessica Moretti sunt principalii acuzați în anchetă.

Ca și pentru Jessica Moretti, care a rămas în libertate, tribunalul i-a impus lui Jacques Moretti „măsuri de substituție” menite să „contracareze riscul de a fugi”.

Potrivit tribunalului, este vorba despre „măsuri clasice” precum interdicția de a părăsi teritoriul elvețian, obligația de a preda toate documentele de identitate Ministerului Public, obligația de a se prezenta zilnic la un post de poliție și cea de a achita „garanții” de 200 de mii de franci elvețieni.

Jacques Moretti era în detenție provizorie din data de 9 ianuarie.

Privarea de libertate fusese cerută de avocații familiilor victimelor, foarte critice față de modul în care autoritățile cantonale derulau procedura și mai ales față de libertatea acordată cuplului de proprietari.

„Orice arestat este prezumat nevinovat” până la o eventuală condamnare, tribunalul a subliniat că „principiul cardinal în procedura penală elvețiană este că arestatul rămâne în libertate până la judecarea sa”.

Incendiul din barul Le Constellation, ale cărui victime au fost mai ales adolescenți și tineri adulți, a fost provocat, conform anchetei, de artificii care au inflamat spuma insonorizantă cu care era izolat plafonul subsolului barului.

Ancheta ar trebui să clarifice circumstanțele exacte ale incendiului, respectarea normelor de către proprietari și diferitele responsabilități. Primăria din Crans-Montana a recunoscut recent că din 2019 nu mai fusese efectuată nicio inspecție de securitate și anti-incendiu la barul Le Constellation, o declarație care a provocat consternarea unor familii.

În calitate de proprietari ai localului, soții Jacques și Jessica Moretti fac obiectul unei anchete penale pentru „omor din neglijență, leziuni corporale din neglijență și incendiu din neglijență”.