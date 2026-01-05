Au fost identificate cele 40 de victime ale incendiului din Crans-Montana. Cuplul francez care administra barul, cercetați pentru omor din neglijență

Cadavrele celor 40 de victime ale incendiului izbucnit într-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana în noaptea de Revelion au fost identificate de poliție. Vârsta victimelor variază între 14 și 39 de ani, 15 dintre ele având sub 18 ani, scrie BBC.

Cele mai tinere victime sunt o fată elvețiană și un băiat francez, ambii în vârstă de 14 ani. Grupul include persoane de naționalitate elvețiană, italiană, română, turcă, portugheză, franceză și belgiană, precum și cetățeni ai Regatului Unit, Franței și Israelului.

Pe lângă cele 40 de persoane decedate, alte 119 au fost rănite. Majoritatea au arsuri grave, șase dintre ele fiind atât de grave încât încă nu au putut fi identificate.

Este în curs o anchetă penală asupra cuplului francez care administra barul Le Constellation. Conform concluziilor preliminare ale anchetei, cauza probabilă a incendiului a fost folosirea artificiilor pe sticle ținute prea aproape de tavan.

Poliția a declarat că nu vor fi divulgate alte detalii despre victimele identificate, din respect pentru rudele acestora.

Le Constellation era un local cunoscut pentru popularitatea sa în rândul tinerilor din stațiunea de schi, unde vârsta minimă pentru consumul de alcool este de 16 ani.

Potrivit BBC, cuplul francez care deține barul – numit de mass-media Jacques și Jessica Moretti – este suspectat de omor din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiu din neglijență, a declarat parchetul din regiunea Valais.

Beatrice Pilloud, procurorul șef al cantonului Valais, a declarat într-un comunicat că anchetatorii investighează dacă spuma acustică de pe tavanul localului a fost „cauza problemei”, precum și „dacă aceasta respectă normele”.

Și președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de solidaritate.