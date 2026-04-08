Donald Trump a anunțat că SUA vor impune „imediat” un tarif de 50% țărilor care furnizează arme Iranului. Anterior, Rusia a semnat un acord „de parteneriat strategic” cu Iranul

Donald Trump, președintele Statelor Unite, a anunțat că SUA vor impune „imediat” un tarif de 50% țărilor care furnizează arme Iranului.

„Orice țară care furnizează arme Iranului va fi supusă unui tarif de 50%, cu efect imediat, pentru toate bunurile vândute Statelor Unite ale Americii, începând de astăzi”, a declarat Trump, adăugând că „nu vor exista excepții”, a scris președintele SUA platforma Truth Social.

La sfârșitul lunii martie, Financial Times a relatat, citând surse, că, după primele atacuri americane și israeliene asupra Iranului, Rusia a început discuții secrete privind furnizarea de drone către Teheran. Pregătirile ar fi început la începutul lunii martie, cu finalizarea planificată până la sfârșitul lunii, însă nu există confirmări că livrările au avut loc.

De asemenea, s-a relatat că Iranul a încheiat un acord secret cu Rusia pentru achiziționarea de sisteme portabile de apărare aeriană, despre care a scris Financial Times.

Potrivit The Washington Post și altor publicații americane, Rusia ar furniza Iranului informații pentru atacuri asupra unor ținte militare americane din Orientul Mijlociu. Kremlinul a negat. Trimisul special al lui Trump pentru regiune, Steve Witkoff, a declarat că Washingtonul tinde să creadă afirmațiile Moscovei.

Anterior, Politico a relatat că oficiali ruși au propus un acord prin care Moscova ar înceta să mai împărtășească informații cu Iranul dacă SUA ar înceta să ofere informații despre Rusia Ucrainei. SUA au respins propunerea.

În ianuarie 2025, Vladimir Putin și președintele iranian Massoud Pezeshkian au semnat un acord de parteneriat strategic între Rusia și Iran. Anterior, Rusia a semnat un acord similar cu Coreea de Nord. La câteva luni după semnarea acordului, țara asiatică a trimis până la 12 mii de soldați pentru a ajuta Rusia în războiul din Ucraina.

Donald Trump s-a retras din pragul amenințării cu un atac total asupra Iranului marți seară, 7 aprilie, cu două ore înainte de termenul limită pe care îl stabilise Teheranului pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz, aflată sub blocaj.

El a declarat pe rețelele de socializare că multe dintre cele 15 puncte din planul american propus Iranului au fost convenite, dar nu a oferit detalii.

„Discutăm și vom discuta despre o ameliorare a tarifelor și a sancțiunilor cu Iranul”, a declarat Trump într-o postare pe rețelele de socializare.

În ciuda comentariilor sale exuberante și a ușurării de pe străzile Iranului și de pe piețele financiare globale cu privire la armistițiu, principalele dezacorduri dintre Washington și Teheran rămân nerezolvate, iar cele două părți se țin de cererile contradictorii pentru un potențial acord de pace.