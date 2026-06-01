Încălcarea secretului votului și transportarea alegătorilor: incidentele electorale raportate în timpul turului II al alegerilor locale noi din 31 mai

În timpul celui de al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar desfășurat în trei localități – c. Ruseștii Noi, r. Ialoveni; mun. Orhei și or. Taraclia – observatorii Promo-LEX au raportat 20 de cazuri care au fost calificate drept incidente electorale. Dintre acestea, 18 cazuri, adică 90%, au fost înregistrate în circumscripția Orhei, potrivit unui comunicat al Promo-LEX.

Cele mai multe incidente se referă la prezența nejustificată a persoanelor neautorizate, încălcarea secretului votului și transportarea alegătorilor.

Accesibilitatea secțiilor de votare pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, potrivit observatorilor Promo-LEX, a fost asigurată doar în 13 (54%) dintre cele 24 de secții de votare.

În context, la secția de vot Orhei 25/015 observatorul a fost martor la o situație în care un alegător cu dizabilități locomotorii, care a venit la secție să voteze, „a fost nevoit să se târască pe scări pentru a ajunge în secție” și a declarat că „s-a simțit umilit și nedreptățit”.

Deși președintele biroului electoral al secției de votare a manifestat deschidere și cooperare, sugerând alegătorului respectiv pe viitor să solicite urna mobilă, acesta a răspuns că „nu dorește să se simtă limitat și ar dori să voteze așa cum o fac și alte persoane”.

„Promo-LEX face apel repetat către autorități să asigure un proces electoral incluziv pentru persoanele cu dizabilități”, se arată în comunicatul asociației.

În două secții – Ruseștii Noi și Orhei – nu au fost identificate materiale informative privind procedurile de vot. Ca și în primul tur de scrutin cele mai multe aglomerații de alegători au fost observate între orele 9:00 și 12:00.

Candidata PSRM, Ecaterina Iacobceac, a câștigat turul doi al alegerilor locale noi din Taraclia, învingându-l pe contracandidatul Alexandr Borimecicov.

Diana Nastas, candidata Partidului „Democrația Acasă”, a câștigat alegerile locale pentru funcția de primar al comunei Ruseștii Noi, acumulând mai multe voturi decât Valentina Merla din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

În Orhei, alegerile au fost câștigate de Ramiz Ansarov, contracandidatul său a fost Sergiu Aga, de la Liga Orașelor și Comunelor (LOC).