Încă o persoană a fost reținută în dosarul Liubovi Babuţchi

Încă o persoană a fost reținută în dosarul decesului femeii de afaceri Liubovi Babuţchi în urma unei intervenții într-un salon de înfrumuseţare, transmite TVR Moldova. Informația despre reținere a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.

Procurorii cer arest preventiv pentru persoana reținută.

Demersul procurorului cu referire la arestul preventiv urmează a fie examinat joi, 3 aprilie, începând cu ora 14:00.

Sursele TVR Modlova susțin că este vorba despre o persoană care ar fi participat la intervenția în urma căreia femeia a decedat.

Liubovi Babuțchi, proprietara unui magazin de haine din Chișinău, în vârstă de 35 de ani, a decedat pe 30 ianuarie după ce i-a fost efectuată o procedură estetică (liposucție, n.red.) la „Dr. Serebrova”, un salon de frumusețe din centrul Chișinăului.

Soțul femeii a declarat, pe 5 februarie 2025, într-o primă apariție publică după deces, că se încearcă mușamalizarea cazului. Bărbatul a spus că în ziua tragediei a venit la salon pentru a-și conduce soția acasă, însă doctorița anesteziolog și administratoarea salonului i-au comunicat că soției sale „i s-a oprit inima” și a fost dusă la spital, acolo unde ar fi plecat și el imediat.

„Când am revenit la salon, totul era perfect curat. Când am fost prima dată mi s-a zis că acolo totul era în sânge, că era groaznic. Mi-au spus că Liuba era plină de sânge. Când noi am venit, era totul curat. Era greu de găsit vreo urmă. Am găsit doar niște picături de sânge pe care probabil nu le-au observat sau nu au reușit să le șteargă”, a declarat Roman Babițchi.