Igor Curov respinge acuzațiile lui Roman Babuțchi potrivit cărora medicul ar proteja singura bănuită în cazul morții femeii de afaceri la un salon de frumusețe

Medicul Igor Curov respinge acuzațiile formulate de Roman Babuțchi, soțul femeii de afaceri care a murit la un salon de frumusețe din capitală. Acesta susține că afirmațiile potrivit cărora doctorul ar proteja singura bănuită pe caz sunt „complet false și defăimătoare”. Igor Curov neagă orice implicare în acest caz, conform unui mesaj publicat de doctor pe 24 februarie 2025.

Pe 21 februarie, Roman Babuțchi l-a acuzat pe Igor Curov, care în iulie 2024 a fost suspendat din funcția de director al Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, vicepreședinte al partidului „Respect Moldova” (înființat de ex-deputatul PD Eugeniu Nichiforciuc, n.red.), că ar proteja-o pe Ecaterina Maniuc, singura bănuită în cazul morții femeii de afaceri, și că l-ar împiedica să-și găsească dreptatea.

Atunci, Ziarul de Gardă a încercat să obțină o reacție din partea lui Igor Curov, însă acesta nu ne-a răspuns la apeluri și mesaje.

Pe 24 februarie, Igor Curov a scris că din iulie 2024 nu mai desfășoară activități medicale și că, în prezent, se află într-un litigiu juridic cu Ministerul Sănătății.

Totodată, Curov a făcut un apel către autorități, solicitând o anchetă riguroasă și obiectivă în acest caz. „Solicit organelor competente să manifeste determinare și profesionalism în investigarea acestei cauze, să efectueze toate măsurile necesare pentru a stabili adevărul”, a transmis medicul.

Liubovi Babuțchi, proprietara unui magazin de haine din Chișinău, în vârstă de 35 de ani, a decedat pe 30 ianuarie după ce i-a fost efectuată o procedură estetică (liposucție, n.red.) la „Dr. Serebrova”, un salon de frumusețe din centrul Chișinăului.

Soțul femeii a declarat, pe 5 februarie 2025, într-o primă apariție publică după deces, că se încearcă mușamalizarea cazului. Bărbatul a spus că în ziua tragediei a venit la salon pentru a-și conduce soția acasă, însă doctorița anesteziolog și administratoarea salonului i-au comunicat că soției sale „i s-a oprit inima” și a fost dusă la spital, acolo unde ar fi plecat și el imediat.

„Când am revenit la salon, totul era perfect curat. Când am fost prima dată mi s-a zis că acolo totul era în sânge, că era groaznic. Mi-au spus că Liuba era plină de sânge. Când noi am venit, era totul curat. Era greu de găsit vreo urmă. Am găsit doar niște picături de sânge pe care probabil nu le-au observat sau nu au reușit să le șteargă”, a declarat Roman Babițchi.