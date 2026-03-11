Încă o medalie la Campionatul European de lupte U-23 pentru R. Moldova

Luptătorul de stil liber Alexandru Borș a adus încă o medalie pentru R. Moldova de la Campionatul European de lupte U-23. Sportivul a cucerit bronzul în categoria de greutate de până la 92 kg, potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.

„După un început șovăitor în primul duel contra finalistului Fatih Altunbas, Alexandru a trecut convingător în recalificări contra grecului Grigorios Saridis, cu scorul de 5-1, iatr apoi la fel de încrezător l-a învins în finala mică a acestei categorii pe maghiarul Krisztian Gabor Angyal, cu 11-1”, scrie Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.

Campionatul European U-23 se desfășoară în acest an în Serbia.

Anterior, în cadrul Campionatului, Alexandr Gaidarlî a luat aurul la categoria de până la 70 kg.