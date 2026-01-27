În ultimele 24 de ore, echipele medicale au oferit asistență pentru 2716 de cetățeni. Autoritățile raportează 390 de urgențe traumatologice

În ultimele 24 de ore, echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au oferit asistență medicală pentru 2716 de cetățeni, dintre care 506 sunt copii. După acordarea asistenței medicale urgente, 1248 de pacienți (985 de adulți și 263 de copii) au fost transportați la spitalele din țară, anunță marți, 27 ianuarie, Ministerul Sănătății (MS) într-un comunicat.

Echipele Serviciului de asistență medicală urgentă au fost solicitate pentru următoarele urgențe:

587 de cazuri de afecțiuni respiratorii;

557 de cazuri de afecțiuni cardiovasculare, dintre care 6 cu sindrom coronarian acut;

390 de urgențe traumatologice;

267 de patologii neurologice, dintre care 33 de accidente vasculare cerebrale.

Totodată, potrivit autorităților din sănătate, echipele AMU au intervenit la 11 accidente rutiere, în urma cărora 17 persoane au suferit diverse traumatisme.

„Toți pacienții au primit asistență medicală urgentă, iar 15 pacienți adulți au fost transportați la spital pentru tratament specializat.

Au fost înregistrate 13 cazuri de dificultăți de deplasare a autosanitarelor din cauza condițiilor meteo nefavorabile – polei și ghețuș, în localități din raioanele Căușeni (2), Ialoveni(2), Orhei(2), Vulcănești, Anenii Noi, Șoldănești, Telenești, Taraclia, Criuleni și Strășeni”, arată comunicatul MS.

Din numărul total de ambulanțe blocate, 11 au avut nevoie de ajutorul salvatorilor IGSU. În două cazuri, la Criuleni și Strășeni, situația a fost soluționată cu ajutorul persoanelor din localități.

„Pe 26 ianuarie, echipa PAMU Ratuș din cadrul SAMU Criuleni a asistat o naștere la domiciliu. Mama și nou-născutul au fost transportați la maternitatea din Criuleni”, subliniază Ministerul.

La Institutul de Medicină Urgentă au fost înregistrate 342 de adresări, dintre care 214 cazuri cu traumatisme. Din numărul total al pacienților cu traumatisme, 95 sunt bărbați, iar 119 femei. În urma evaluării medicale, 48 de pacienți au fost internați cu diferite tipuri de traumatisme; 16 pacienți au necesitat intervenții chirurgicale, dintre care 9 pacienți au fost operați pentru neurotraumatisme.

La Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” s-au adresat 38 de copii cu diverse traumatisme: 11 au suferit traumatisme la domiciliu; 27 au fost aduși din stradă. Au fost internați 3 copii, toți cu neurotraumatisme, iar la 8 copii au fost aplicate atele ghipsate.