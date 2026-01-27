Doi magistrați de la Judecătoria Căușeni și Criuleni au fost transferați temporar la Curtea de Apel Centru

În contextul necesității acoperirii unor funcții vacante la Curtea de Apel Centru, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, în cadrul ședinței din 27 ianuarie, transferul temporar din 1 martie, a doi magistrați în cadrul instanței de apel.

Astfel, până la ocuparea a 30 de funcții de judecător la Curtea de Apel Centru, magistrații Andrei Mocanu, de la Judectăria Căușeni, și Adrian Clevada, de la Judecătoria Criuleni, au fost transferați.

Potrivit magistrat.md, Andrei Mocanu a fost numit în funcția de judecător în 2015, pe un termen de cinci ani la Judecătoria Anenii Noi. În 2020 a fost numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă, îar în 2022 acesta a fost reîncadrat în funcția de judecător și vicepreședinte al Judecătoriei Anenii Noi, după un concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului minor.

Sursa: CSM

Adrian Clevada a activat 18 ani în calitate de procuror, iar din 2018 prin decretul președintelui a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Bălți, pe un termen de cinci ani.