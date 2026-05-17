În 10 localități din țară au loc alegeri locale noi, iar în 2 localități referendumuri locale: „Dreptul la vot a fost exercitat de către 3,29% din cei așteptați la urne”

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că procesul de votare în cele 12 localități din țară, unde astăzi au loc alegeri locale noi și referendumuri locale, se desfășoară în regim normal.

La ora 07:00 au fost deschise toate cele 40 secții de votare. În listele electorale de bază sunt înscriși, în total, 69 750 alegători.

„În localitățile unde au loc alegeri locale noi, până la ora 09:00, în total, dreptul la vot a fost exercitat de către 2 197 de alegători sau 3,29% din cei așteptați la urnele de vot. În cele două localități unde au loc referendumuri locale, la vot către ora 09:00, în total, s-au prezentat 74 alegători sau 2,49%”, potrivit CEC.

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare pot solicita urna de vot mobilă la domiciliu până la ora 14:00. Cererea va fi însoțită și de un certificat medical.

Sursa: CEC

Procesul de votare se va încheia la ora 21:00.

Amintim că alegeri locale noi vor pentru funcția de primar au loc în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești.

În satul Copceac, UTA Găgăuzia va fi aleasă noua componență a consiliului local.

Referendum local privind revocarea primarului are loc în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadîc, raionul Cantemir.

Actele de identitate vor fi restituite după exercitarea votului la alegerile din 17 mai. CEC a modificat procedura de vot

Modificarea procedurii constă în faptul că până la finalizarea procesului de votare de către alegător, membrul biroului electoral va reține temporar actul de identitate prezentat.