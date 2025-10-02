IGSU: Peste 14 mii de copii din instituțiile din învățământ au fost instruiți în domeniul bazelor securității vieții din întreaga țară

Peste 14 mii de copii din instituțiile din învățământ au fost instruiți în domeniul bazelor securității vieții din întreaga țară. În această săptămână, mai mulți copii din grădinițe, școli, gimnazii și licee au participat la exerciții practice de evacuare și lecții educative privind comportamentul corect în situații de urgență, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Conform sursei citate, în cadrul acestor instruiri, copiii din instituțiile de învățământ au avut ocazia să participe la exerciții practice de evacuare, învățând cum să părăsească rapid și în siguranță clădirile instituțiilor de învățământ în cazul unui incendiu sau alte situații de risc. Sub îndrumarea salvatorilor, aceștia au exersat comportamentul corect în momente de panică și au fost familiarizați cu regulile esențiale pentru protecția lor. De asemenea, pompierii au susținut lecții teoretice interactive care au explicat copiilor cum să se comporte în caz de cutremur, incendiu sau inundații, atât în mediul casnic, cât și în spațiile deschise.

IGSU scrie că specialiștii au acordat atenție deosebită riscurilor sezoniere, iar elevii au fost învățați să folosească mijloace simple de intervenție, precum stingătoarele de incendiu, participând activ la simularea stingerii unor focare improvizate.

„Un aspect important în cadrul instruirii a fost și comunicarea corectă cu serviciile de urgență prin apelarea numărului 112. Copiii au fost încurajați să sune cu calm, să descrie clar situația și locația, să răspundă cu atenție la întrebările operatorilor și să aștepte indicațiile până la finalizarea convorbirii. Mai mult decât atât, aceștia au fost îndrumați să respecte reguli simple de comportament atât în interiorul clădirilor, evitând contactul cu obiecte periculoase cât și în mediul exterior, ocolind zonele nesigure, cablurile electrice căzute sau animalele necunoscute”, comunică Inspectoratul.

De asemenea, de la începutul anului școlar, au fost desfășurate vizite în 234 instituții de învățământ cu instruirea a 29 887 de copii și 2553 de personal didactic. Totodată, în perioada vizată au fost desfășurate exerciții de evacuare în 151 instituții cu evacuarea a 40 294 de elevi, 2921 personal didactic și 1 228 personal auxiliar. Scopul acestor activități este de a dezvolta cunoștințe și deprinderi care să le asigure copiilor o reacție rapidă și adecvată în orice situație de urgență și de a consolida cultura securității încă de la vârste fragede, conform comunicatului de presă.