IGSU îndeamnă cetățenii să respecte unele reguli pentru a face față codului galben de caniculă
Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat pe 21 august 2025 în unele zone ale țării temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33..+35°C. Astfe, Inspectoraul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndemană cetățenii să respecte unele reguli pentru a face față canicului.
Salvatorii atrag atenția asupra riscurilor asociate caniculei și îndeamnă cetățenii să respecte următoarele recomandări:
- Evitați expunerea prelungită la soare, mai ales în intervalul orelor 11:00-17:00;
- La ieșirea din locuință, purtați haine lejere, de culori deschise și utilizați mijloace de protecție solară;
- Hidratați-vă corespunzător, cel puțin 2 litri de apă pe zi și limitați efortul fizic în aer liber;
- Dacă mergeți la scăldat, alegeți doar locuri autorizate, supravegheate de salvamari;
- Nu vă aventurați în apă sub influența alcoolului, acesta este un pericol real pentru viață;
- Evitați intrarea bruscă în apă după expunerea îndelungată la soare;
- Monitorizați mereu copiii în timpul aflării în apă și pe malurile bazinelor acvatice;
- Acordați o atenție deosebită minorilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice, evitând expunerea acestora la temperaturi ridicate în orele de vârf;
- Nu utilizați focul deschis în apropierea câmpurilor, spațiilor forestiere sau locurilor de agrement;
- Nu aruncați țigări aprinse în apropierea vegetației uscate sau pe marginea drumurilor, în vederea prevenirii incendiilor.
„În caz de situații de risc sau de urgență, oamenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112”, menționază IGSU.