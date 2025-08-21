IGSU îndeamnă cetățenii să respecte unele reguli pentru a face față codului galben de caniculă

Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat pe 21 august 2025 în unele zone ale țării temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33..+35°C. Astfe, Inspectoraul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndemană cetățenii să respecte unele reguli pentru a face față canicului.

Salvatorii atrag atenția asupra riscurilor asociate caniculei și îndeamnă cetățenii să respecte următoarele recomandări:

Evitați expunerea prelungită la soare, mai ales în intervalul orelor 11:00-17:00;

La ieșirea din locuință, purtați haine lejere, de culori deschise și utilizați mijloace de protecție solară;

Hidratați-vă corespunzător, cel puțin 2 litri de apă pe zi și limitați efortul fizic în aer liber;

Dacă mergeți la scăldat, alegeți doar locuri autorizate, supravegheate de salvamari;

Nu vă aventurați în apă sub influența alcoolului, acesta este un pericol real pentru viață;

Evitați intrarea bruscă în apă după expunerea îndelungată la soare;

Monitorizați mereu copiii în timpul aflării în apă și pe malurile bazinelor acvatice;

Acordați o atenție deosebită minorilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice, evitând expunerea acestora la temperaturi ridicate în orele de vârf;

Nu utilizați focul deschis în apropierea câmpurilor, spațiilor forestiere sau locurilor de agrement;

Nu aruncați țigări aprinse în apropierea vegetației uscate sau pe marginea drumurilor, în vederea prevenirii incendiilor.