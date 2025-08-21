Cod galben de caniculă în centrul și sudul țării

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de caniculă, care va fi în vigoare până la sfârșitul zilei de vineri, 22 august, în centrul și sudul R. Moldova. Astfel, temperaturile vor ajunge la 35 de grade Celsius, anunță meteorologii.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valul de căldură va fi resimțit pe 22 august, în zonele de centru și sud ale țării. În zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33..+35°C.

Sursa: SHS

