Principală — Ştiri — Social — Cod galben de caniculă în…
Cod galben de caniculă în centrul și sudul țării
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de caniculă, care va fi în vigoare până la sfârșitul zilei de vineri, 22 august, în centrul și sudul R. Moldova. Astfel, temperaturile vor ajunge la 35 de grade Celsius, anunță meteorologii.
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valul de căldură va fi resimțit pe 22 august, în zonele de centru și sud ale țării. În zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33..+35°C.
Cum să facem față caniculei: Recomandările Ministerului Sănătății
- Evitați expunerea la soare între orele 11:00 – 18:00; purtați pălărie sau basma, haine lejere, din fibre naturale, de culori deschise, preferabil cu mâneci;
- Evitați activitățile fizice în aer liber care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit etc.);
- Nu lăsați copiii în mașină nici pentru câteva minute – un timp scurt de aflare într-o mașină staționată sub soare canicular poate avea efect mortal;
- Aveți mare grijă de copii, vârstnici, persoane cu boli cronice, în special cardiace, sau cu dizabilități;
- Consumați lichide suficiente (minimum 2 litri pe zi), porționat, la fiecare jumătate de oră, fără a aștepta senzația de sete;
- Consumați fructe şi legume proaspete (pepene galben, pepene roșu, castraveți, roșii etc.) care conțin o cantitate mare de apă;
- Faceți dușuri cu apă ușor caldă, fără a vă șterge;
- Nu consumați alcool, inclusiv bere, deoarece sporește deshidratarea;
- Nu consumați cafea și nici băuturi cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase), deoarece au efect diuretic și duc la deshidratare;