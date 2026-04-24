IGSU a stabilit cea mai probabilă cauză de producere a incendiului de pe strada Sprîncenoaia nr. 3/K din municipiul Chișinău

Laboratorul Experimental Antiincendiar al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) a stabilit cea mai probabilă cauză de izbucnire a incendiului produs pe 14 aprilie pe strada Sprîncenoaia nr. 3/K din municipiul Chișinău.

Potrivit concluziilor experților, cauza probabilă a generării incendiului o constituie producerea unei deflagrații a gazului natural (metan), ca urmare a acumulării acestuia în spațiul afectat, în urma unei posibile scurgeri.

„În condițiile formării unui amestec gaz–aer în limitele de inflamabilitate, contactul cu o sursă de aprindere de natură termică sau electrică a condus la declanșarea incendiului”, a precizat IGSU.

Incendiul a avut loc pe data de 14 aprilie 2026, ora 12:11, iar la lichidarea acestuia au intervenit șase autospeciale de intervenție. Incendiul a fost lichidat complet către ora 13:27. În urma arderii, apartamentul cu suprafața de aproximativ 60 de metri pătrți a fost distrus în totalitate.

În urma incendiului, proprietara a suferit arsuri de diferite grade pe suprafața corpului. Totodată, în timpul intervenției, salvatorii au evacuat de la etajele superioare 10 persoane, inclusiv un copil.