Igor Grosu va susține un discurs despre consecințele războiului din Ucraina asupra R. Moldova la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa la cel de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul se va desfășura luni, 24 noiembrie, și va fi găzduit de Riksdagul Suediei, anunță Parlamentul.

Summitul va reuni președinți ai parlamentelor naționale și ai organizațiilor interparlamentare. Din delegația legislativului R. Moldova mai face parte și Ana Calinici, vicepreședinta Comisiei pentru integrare europeană.

„Evenimentul este organizat pentru a evidenția consecințele anexării Crimeei de către Rusia. De asemenea, subiectele abordate în discuții vor viza sancțiunile, drepturile omului, securitatea, precum și consecințele economice și de mediu”, potrivit comunicatului Parlamentului.

În context, vor susține discursuri Președintele Riksdagului Suediei, Andreas Norlén, Președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, iar Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va avea un mesaj video. De asemenea, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va susține un discurs în care se va referi la consecințele războiului din Ucrainei inclusiv asupra R. Moldova.

Totodată, la Stockholm, Igor Grosu mai are planificate întrevederi cu omologii săi din Bulgaria, Croația și Lituania. Iar, luni după-amiază, șeful legislativului se va întâlni cu moldovenii stabiliți cu traiul în Regatul Suediei.

Platforma Crimeea a fost lansată la nivel guvernamental la Kiev în 2021, la inițiativa Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, și este un forum internațional de consultare și coordonare. Ea are loc la diferite niveluri – între guverne, miniștri de externe, parlamente și adunări interparlamentare, precum și societatea civilă și comunitățile de experți. Scopul este încetarea ocupației Crimeei și returnarea sa pașnică Ucrainei.