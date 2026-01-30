Igor Dodon, discurs în limba franceză despre „euroscepticism” la APCE: „Oficialii de la Bruxelles au văzut abuzurile guvernării de la Chișinău, dar au tăcut strategic”

Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din R. Moldova, Igor Dodon, a ținut un discurs în limba franceză, în calitate de speaker la „dezbaterile libere pe teme actuale care nu sunt incluse pe ordinea de zi a sesiunii”, organizate la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), pe 30 ianuarie 2026.

Igor Dodon a fost penultimul pe lista de speakeri, iar în luarea sa de cuvânt a menționat că „realitatea din R. Moldova diferă mult de ceea vă declară vouă reprezentanții puterii de la Chișinău. Iar euroscepticismul e foarte puternic”. Mai mult, acesta a lansat mai multe acuzații la adresa PAS și a Maiei Sandu, deși dezbaterea a fost organizată pentru ca membrii să poată vorbi „despre orice problemă care intră în sfera mandatului Adunării”.

„Ca fost președinte de stat și ca lider al principalei forțe de opoziție din Parlamentul R. Moldova, eu consider că îmi pot permite să vorbesc în numele unei părți considerabile din societatea moldovenească.

(…) Vreau să vă anunț că, în prezent, R. Moldova trăiește cea mai grea, cea mai dificilă, cea mai nenorocită perioadă din anul 1992 încoace. (…) Acum însă, în ultimii cinci ani, ne este aproape la fel de greu din cauza unei guvernări care a uitat de popor. (…) Ei justifică totul prin efectul războiului din Ucraina. Însă cauza adevărată este incompetența lor. Și nepăsarea lor.

(…) Euroscepticismul e foarte puternic. Și impresia multor cetățeni moldoveni este că oficialii de la Bruxelles au știut și au văzut abuzurile guvernării de la Chișinău. Dar au tăcut strategic. Și acest fapt, al susținerii tacite a abuzurilor, n-a făcut decât să alimenteze scepticismul moldovenilor față de UE și neîncrederea lor în calitatea și sinceritatea reformelor și a valorilor pe care le preluăm din Uniunea Europeană”, a spus Igor Dodon la dezbaterea liberă din cadrul APCE.

Delegația Parlamentului R. Moldova a participat la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Din delegație au făcut parte vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, șeful delegației naționale la APCE, deputatul Ion Groza, precum și membrii delegației, deputații Veronica Roșca, Renato Usatîi și Igor Dodon.

În cadrul reuniunii, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o adresare și a răspuns la întrebările parlamentarilor APCE. De asemenea, viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a prezentat comunicarea tradițională din partea Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Sesiunea a avut loc în perioada 26–30 ianuarie 2026, la Strasbourg, Franța.