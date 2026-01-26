După un deceniu, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei va fi condusă, din nou, de o femeie

Petra Bayr a fost aleasă luni, 26 ianuarie, președintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru un mandat de un an, care poate fi reînnoit o singură dată. Aceasta a obținut majoritatea absolută în primul tur de scrutin, cu 164 de voturi pentru și 50 pentru cealaltă candidată, Victoria Tiblom, anunță APCE.

Aceasta devine al 36-lea președinte al APCE și al treilea cetățean austriac din 1949, după Peter Schieder (2002-2005) și Karl Czernetz (1975-1978), totodată, este a cincea femeie care deține această funcție.

„Suntem uniți de viziunea unei Europe și a unei lumi fără război. Și suntem uniți de toate realizările, convențiile și convingerile noastre. Sunt aici, în fața dumneavoastră, știind că sunt înconjurată de aliați în apărarea Convenției, în asigurarea punerii în aplicare depline a hotărârilor Curții noastre și în promovarea noilor drepturi care apar”, a declarat președinta nou aleasă în discursul său.

Totodată, vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a scris că a participat șa vot.

„Petra Bayr tocmai a fost aleasă în funcția de președintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, cu 164 de voturi. Președintă a Comisiei pentru Politică Externă a Consiliului Național al Austriei, Petra Bayr are o poziție fermă în APCE în susținerea securității europene, a drepturilor omului și a valorilor democratice. După un deceniu, o femeie revine la conducerea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei”, a scris Gherman.

Delegația Parlamentului R. Moldova participă între 26 și 30 ianuarie la sesiunea de iarnă a APCE. Din delegație fac parte vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, șeful delegației naționale la APCE, deputatul Ion Groza, precum și membrii delegației, deputații Veronica Roșca, Renato Usatîi și Igor Dodon.

De asemenea, pe lângă alegerea noului președinte, vor fi aleși și vicepreședinți ai APCE, precum și a judecătorilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO). În cadrul sesiunii de iarnă a APCE va fi organizată o ceremonie pentru a marca Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului.