EDITORIAL „Spionii Moscovei”, plimbați de Moldova la Strasbourg

Moldova este în prezent președinta Comitetului de Miniștri (CM) al Consiliului Europei (CoE). R. Moldova deține pentru a doua oară președinția acestei structuri europene în cele 3 decenii de când este membră a CoE. Prima dată a fost în 2003, când Voronin era președinte.

În ultima săptămână a lunii ianuarie, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei își ține ședințele la Strasbourg, unde se adună parlamentari din cele 46 state membre. A mers și delegația din Moldova, care constă din membrii fracțiunilor parlamentare ale noii legislaturi: Doina Gherman, Ion Groza și Veronica Roșca de la PAS, Igor Dodon de la PSRM și Renato Usatîi de la PN.

În deschiderea sesiunilor a fost invitată președinta Sandu cu o luare de cuvânt, pentru a explica care sunt prioritățile Republicii Moldova ca stat care conduce CM al Consiliului Europei. A ținut un discurs în engleză, pentru care a fost ovaționată. A vorbit despre problemele Moldovei și despre provocările regionale, despre războiul deschis al Rusiei în Ucraina și despre războiul ascuns, cel (dez)informațional, care e declanșat de Moscova în Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, dar și în multe state europene.

Au urmat diverse întrebări din partea parlamentarilor din Italia, Ungaria, România, Spania, Suedia, Macedonia și, desigur, Ucraina. Întrebările au fost diverse, dar majoritatea s-au axat pe problemele de securitate regională, ajutorul pentru refugiați, planul Moldovei de aderare la UE, problemele energetice, dificultățile legate de regiunea transnistreană. Iar o parlamentară din Suedia a întrebat-o pe Maia Sandu ce face statul nostru pentru soluționarea problemelor câinilor comunitari.

După ce președinta Sandu a răspuns la toate întrebările adresate, Igor Dodon a făcut o postare pe rețelele sociale, din care cităm: „Maia Sandu, în discursul ei, a avut iarăși grija altor țări și ale altor interese, străine nouă. Și n-a spus niciun cuvânt despre interesele naționale ale moldovenilor, n-a avut nicio preocupare pentru situația economică grea din Republica Moldova, n-a rostit niciun adevăr despre realitatea socială dură din țara noastră.”

Deputatul socialist Igor Dodon, fost președinte de stat, actualmente anchetat penal pentru luare de mită, a continuat pe Facebook: „Eu am venit la APCE pentru a le spune europenilor care este situația adevărată din Republica Moldova. Și am depus un demers pentru a prezenta la APCE un discurs despre realitatea din Republica Moldova.” Am verificat programul de activitate al APCE și nu am găsit niciun discurs care a fost ținut sau este planificat să fie rostit de Igor Dodon. La APCE, fiecare parlamentar din cele 46 de state are propria pagină publică, pe care putem urmări ce intervenții a avut, ce rapoarte, moțiuni, declarații, întrebări a adresat și chiar cum și pentru ce a votat. La acest capitol, pe pagina lui Dodon e zero.

Imediat după asta, Dodon a devenit vedeta canalelor pro-ruse de Telegram. Intenția a fost să fie atacat parlamentarul ucrainean Olexii Goncearenko. Acesta a rugat-o pe Maia Sandu, în dezbaterile de după discursul ei, să explice clar ce se face cu „elefantul din încăpere”, explicând că e vorba de regiunea Transnistreană, care este în continuare controlată de Federația Rusă. În paralel, Goncearenko a scris pe contul său de pe rețelele sociale că „Igor Dodon, un om care este agentul lui Putin în Moldova, a decis să se alăture grupului meu la APCE. Dodon e socialist și dorește să adere la grupul celor de dreapta. Am sentimentul că nu-i va reuși.” Este vorba de Grupul Conservatorilor și Patrioților de la APCE.

Canalele pro-ruse de Telegram din Moldova și din toată lumea rusă au lansat tunurile împotriva acestui deputat ucrainean, invocând că el nu ar avea dreptul să se intereseze de problema transnistreană, că nu ar trebui să îl împiedice pe Dodon să adere la acest grup, că Dodon nu ar fi agentul Moscovei. Dar discuțiile la aceste postări au luat turnuri anti-Dodon. Oamenii menționează relațiile lui Dodon cu Serghei Mișin, care i-a fost consilier, iar acum e reținut la Moscova, despre businessurile comune ale lui Dodon cu Igor Ceaika, fost procuror al Federației Ruse. Desigur, nimeni nu pune la îndoială adulația lui Dodon față de Putin, în special servitutea la care e dispus după începutul războiului rusesc din Ucraina, precum și modul în care acest politician evită să condamne războiul și crimele comise de Moscova în Ucraina, dar ne se oprește să critice eforturile instituțiilor și statelor europene de a ajuta Republica Moldova și Ucraina.

Deci, până la urmă, statul care deține președinția CM la APCE a trimis la Adunarea Parlamentară de la Strasbourg minim un politician aservit Moscovei, Igor Dodon (Renato Usatîi, la fel, și-a ținut afacerile și averile la Moscova și a făcut nenumărate declarații antieuropene). Trebuie să mai menționăm că APCE a exclus delegația rusă din componența Consiliului Europei în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul sângeros în Ucraina. Mai mult decât atât, după 4 ani de la excluderea acelei delegației ruse din APCE, săptămâna aceasta, la APCE a fost lansată Platforma de Dialog cu Forțele Democratice Rusești, în cadrul căreia participă activiști anti-război, pro-democrație, aflați în exil, care luptă cu actualul regim criminal de la Moscova. Dodon nu a suflat nicio vorbă despre acest grup.

Un singur lucru pe care l-a uitat Dodon și poate nu l-au cunoscut susținătorii lui despre speech-urile președinților Moldovei la Strasbourg. Alocuțiunea Maiei Sandu, în limba engleză, este a doua. Prima i-a aparținut lui Voronin, în 2003, care a vorbit în rusă: „Credem că apropierea de Uniunea Europeană și introducerea standardelor europene reprezintă, de asemenea, principala cale de integrare a societății noastre, o metodă de unificare a țării și de rezolvare a problemei persistente a Transnistriei. Numai pe baza principiilor europene de diversitate lingvistică și culturală, și de protejare a drepturilor minorităților etnice, vom putea restabili integritatea statală a Republicii Moldova”. Da, acestea au fost cuvintele lui Voronin. Și Dodon nu a fost împotrivă atunci.