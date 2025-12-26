Guvernul urmează să aprobe Programul Național de Aderare a R. Moldova la UE pentru anii 2025-2029. „Este cel mai important document strategic de dezvoltare al țării”

Luni, 29 decembrie, Guvernul urmează să aprobe proiectul privind adoptarea Programului Național de Aderare (PNA) a R. Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029.

Ce reprezintă clusterele de negociere?

PNA va fi actualizat anual, începând cu luna octombrie, prin integrarea criteriilor de referință și a recomandărilor stabilite în rapoartele anuale de progres publicate de Comisia Europeană privind Pachetul de Extindere a Uniunii Europene, precum și a altor angajamente asumate pe parcursul negocierilor de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană.

Conform notei de fundamentare a proiectului, scopul primar al actualizării PNA este de a păstra prioritatea în ceea ce privește PNA ca principal document pentru orientarea, planificarea și monitorizarea îndeplinirii obligațiilor generate și asumate în timpul negocierilor de aderare. Capitolele de negociere rămân a fi grupate în Clustere conform metodologiei de negociere stabilită de Comisia Europeană, și anume:

Clusterul 1. Valori fundamentale;

Clusterul 2. Piața internă;

Clusterul 3. Competitivitate și creștere inclusivă;

Clusterul 4. Agenda verde și conectivitatea sustenabilă;

Clusterul 5. Resurse naturale, agricultură și coeziune;

Clusterul 6. Relații externe.

Fiecare cluster din PNA actualizat cuprinde: Partea narativă cu următoarea structură: partea introductivă, prezentarea generală a situației (cadrul legislativ și cadrul administrativ), planurile de viitor (planuri legislative și planuri de implementare a acquisului și consolidarea capacităților administrative), aspectele financiare (estimarea costurilor) și anexe (anexa A – Planul de acțiuni normative și anexa B – Planul de acțiuni pentru implementarea acquis-ului UE și consolidarea capacităților administrative).

În perioada 10 iulie 2024 – 22 septembrie 2025 s-a desfășurat procesul de screening bilateral – etapă aferentă procesului de aderare a unui stat candidat la Uniunea Europeană. Urmare a acestui exercițiu de evaluare politicilor naționale, fiecare entitate publică și-a setat anumite obiective și priorități pe care trebuie să le realizeze pentru a se alinia la acquis-ul UE pe domeniul respectiv, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

În document se explică că multe dintre aceste obiective nu s-au regăsit în PNA la momentul aprobării în luna mai 2025, deoarece pentru anumite capitole de negocieri încă nu era desfășurată procedura de screening bilateral. În plus, la data de 4 noiembrie 2025, Comisia Europeană a publicat Raportul de Extindere 2025, care cuprinde atât evaluarea nivelului de pregătire pe fiecare capitol de negociere, dar și recomandările de îmbunătățire a situației.

„Urmare a primirii Rapoartelor de screening pe Clusterele 1, 2 și 6, instituțiile urmează, în Pozițiile de Negociere să seteze angajamente de implementat până la data stabilită de închidere a negocierilor de aderare. Exerciții similare de setare a acțiunilor prioritare de implementat urmează a fi extrase și din Rapoartele de screening pe Clusterele 3,4 și 5. Din cele expuse supra, rezultă un șir de angajamente care încă nu se regăsesc în PNA adoptat prin HG nr. 306/2025, iată de ce la exercițiul de actualizare PNA, anexele aferente documentului urmează să fie completate cu toate acțiunile de transpunere și implementare care vor asigura alinierea la acquis-ul UE, deziderat necesar pentru a încheia procesul de negociere”, se arată în proiect.

Impactul pe care îl poate avea Programul Național de Aderare

Conform proiectului de hotărâre, Programul Național de Aderare (PNA), fiind cel mai important document strategic de dezvoltare al țării, include o serie de acțiuni care vor necesita și implica aportul direct sau indirect al mediului privat.

„Spre exemplu, armonizarea legislației de mediu este strâns legată de legislația din domeniul afacerilor și agriculturii. Prin urmare, toate proiectele de acte normative urmează să fie consultate cu părțile interesate pentru a asigura o procedură legislativă cât mai inclusivă. Similar, politicile din domeniul educației urmează să fie corelate și adaptate la necesitățile pieței muncii și alte domenii relevante. Descrierea detaliată a impactului asupra mediului privat a fost descrisă în Nota de fundamentare la proiectul inițial de elaborare a PNA. Actualizarea PNA va crește nr. acțiunilor de transpunere și implementare care vor crea condiții optime de dezvoltare socioeconomică armonioasă a țării. PNA 2025 2029 va avea un impact semnificativ asupra sectorului privat din R. Moldova. Acest impact va fi resimțit în diverse moduri, afectând diferitele grupuri de întreprinderi în funcție de specificul activității economice, dimensiunea afacerii, localizarea regională și alte caracteristici”, se arată în proiect.

La fel, în document este speficicat că unul dintre cele mai imediate impacturi va fi reprezentat de costurile de conformare la standardele și reglementările UE și că aceste costuri pot fi substanțiale, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), care ar putea întâmpina dificultăți în alocarea resurselor necesare pentru a se adapta la noile cerințe.

Programul Național de Aderare (PNA) a R. Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029 by Ziarul de Gardă