Concluziile Consiliului pentru Afaceri Generale a UE: Moldova avansează, este apreciată și susținută, iar următorii pași în procesul de aderare trebuie să urmeze fără întârzieri

Președinția daneză a Consiliului UE a publicat concluziile în urma reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale. Biroul pentru Integrare Europeană scrie că UE a transmis R. Moldova un mesaj clar: „Moldova avansează, este apreciată și susținută, iar următorii pași în procesul de aderare trebuie să urmeze fără întârzieri”.

„Moldova merge înainte pe drumul european – cu responsabilitate, reforme și sprijinul partenerilor noștri din Uniunea Europeană”, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.

Conform Biroului pentru Integrare Europeană, mesajele principale transmise pentru R. Moldova sunt:

– Uniunea Europeană apreciază faptul că Moldova continuă calea reformelor, chiar și în condiții foarte dificile – războiul din regiune, atacurile hibride și criza energetică.

– Moldova a finalizat rapid și cu succes evaluarea legislației (screening-ul). Comisia Europeană confirmă că toate cele 6 grupuri de capitole sunt pregătite pentru a fi deschise.

– UE recunoaște mandatul democratic al cetățenilor Moldovei pentru integrarea europeană și eforturile statului de a organiza alegeri corecte, în ciuda dezinformării și a ingerințelor din exterior. UE va continua să sprijine Moldova în combaterea acestor amenințări.

– Consolidarea statului de drept rămâne o prioritate cheie. UE încurajează continuarea reformei justiției, finalizarea evaluării judecătorilor și procurorilor, întărirea independenței justiției și obținerea de rezultate clare în combaterea corupției, inclusiv la nivel înalt.

– Lupta împotriva corupției este apreciată, inclusiv eforturile de combatere a finanțării ilegale, spălării banilor și folosirea tehnologiilor moderne pentru protejarea proceselor electorale.

– UE recunoaște progresele Moldovei în reducerea dependențelor și sprijină dezvoltarea conexiunilor energetice pentru mai multă siguranță și stabilitate în regiune.

– UE constată pași importanți spre o economie de piață funcțională și sprijină reformele economice prin Planul de Creștere pentru Moldova, deja în curs de implementare.

– Integrarea treptată în Piața internă a UE aduce beneficii reale chiar de pe acum: plăți mai simple și mai ieftine prin SEPA, tarife mai mici la telefonie prin „Roaming ca acasă” și mai multe oportunități pentru economie.

– UE sprijină ferm suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei și cere Rusiei să își retragă trupele staționate ilegal din regiunea transnistreană. UE rămâne angajată pentru o soluție pașnică a conflictului.

– Moldova este un partener de încredere în politica externă și de securitate. UE apreciază nivelul foarte ridicat de aliniere la pozițiile europene și participarea Moldovei la misiuni europene de securitate.