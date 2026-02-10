Guvernul rus a început să „restricționeze parțial” aplicația Telegram pe teritoriul Rusiei, care se confruntă cu întreruperi pentru a doua zi consecutiv

Guvernul rus a început să „restricționeze parțial” aplicația Telegram în Rusia. Agenția rusească Roskomnadzor a confirmat oficial pentru canalul media din Rusia „Baza” că „serviciile care ignoră sistematic legislația rusă sunt supuse unor restricții treptate, cu posibilitatea de a le ridica dacă încălcările sunt corectate”.

„Din păcate, o serie de aplicații de mesagerie, inclusiv Telegram, nu au corectat aceste încălcări. Legislația rusă rămâne neaplicată, datele cu caracter personal sunt neprotejate și nu există măsuri eficiente pentru combaterea fraudei și a utilizării aplicației de mesagerie în scopuri criminale și teroriste”, a comentat agenția rusă restricționarea Telegramului.

Între timp, aplicația de mesagerie se confruntă cu întreruperi pentru a doua zi consecutiv. Numărul reclamațiilor utilizatorilor pe platformele de monitorizare a crescut brusc față de nivelurile normale, ajungând la 15 mii. Oamenii raportează, în principal, probleme la încărcarea fișierelor media.

The Moscow Times scrie că în august 2025, Roskomnadzor a blocat apelurile prin Telegram și WhatsApp, susținând că aplicațiile de mesagerie erau utilizate pe scară largă de escroci și infractori care îi ademeneau pe ruși în „activități de sabotaj și terorism”.

Pe 21 ianuarie, vicepreședintele Consiliului pentru Dezvoltarea Economiei Digitale din cadrul Consiliului Federației, Artem Sheikin, a raportat că autoritățile încetineau „treptat” Telegramul, deoarece conducerea acesteia ignora cerințele guvernului de a combate escrocii și teroriștii.

Mikhail Klimarev, directorul Societății de Apărare a Internetului din Rusia, a menționat anterior că autoritățile urmează scenariul YouTube (blocat parțialt în Rusia) cu Telegram, introducând treptat restricții, ceea ce face ca utilizarea acesteia să fie din ce în ce mai dificilă.